Грамотная перевозка спецтехники с помощью эвакуатора

У данных транспортных средств есть свои преимущества. В первую очередь, это внушительная грузоподъёмность, она и является основным показателем при перевозке спецтехники. В то же время эвакуатор очень манёвренный, таким образом, проехать по городским улицам не составит никакого труда. Для таких машин характерна большая платформа, на которой можно расположить любую специализированную технику. Для доставки её используются нестандартные манипуляторы, те, что применяют для перевозки легковых автомобилей не подойдут. Именно поэтому важно озвучить оператору ещё при заказе все тонкости ситуации, в которой эвакуатор срочно нужно доставить к месту происшествия.