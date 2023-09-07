Грамотная перевозка спецтехники с помощью эвакуатора

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Связано это правило, в том числе, с ограничениями на проезд специализированной техники в черте города. Шины такого транспорта имеют внушительный протектор, который наносит ущерб дорожному покрытию. Только профессиональная перевозка спецтехники может решить эту проблему.
Эвакуационная техника идеально подходит для оперативной, а главное, безопасной доставки машин разного типа и спецтехника не является исключением.
Крупногабаритная техника подразумевает применение низкорамных тралов. Специальный эвакуатор-манипулятор подходит для перевозки:
Почему без эвакуатора обойтись не получится
У данных транспортных средств есть свои преимущества. В первую очередь, это внушительная грузоподъёмность, она и является основным показателем при перевозке спецтехники. В то же время эвакуатор очень манёвренный, таким образом, проехать по городским улицам не составит никакого труда. Для таких машин характерна большая платформа, на которой можно расположить любую специализированную технику. Для доставки её используются нестандартные манипуляторы, те, что применяют для перевозки легковых автомобилей не подойдут. Именно поэтому важно озвучить оператору ещё при заказе все тонкости ситуации, в которой эвакуатор срочно нужно доставить к месту происшествия.
Специальные модели отличаются наличием в конструкции гидравлической выдвижной платформы. Благодаря ей можно быстро загнать спецтехнику на борт. Традиционные салазки для этого не подходят, так как они узкие и прочность их не столь высока, чтобы выдержать подобную массу. Что касается платформы, то она отличается повышенной износоустойчивостью и имеет достаточную жёсткость. Если спецтехника вышла из строя, то дополнительно следует использовать манипулятор. Таким образом, можно быстро и надёжно закрепить любую машину, подняв и установив её на борт. За ходом данных манипуляций следят квалифицированные специалисты, от них напрямую зависит безопасность погрузки.
Особенности фиксации спецтехники
Данному моменту уделяется особое внимание. В большинстве ситуаций подойдёт традиционный трос из стали, который цепляют за ось спецтехники. К подобному методу прибегают повсеместно, однако для катков и некоторых других образцов спецтехники он не подойдёт. Для них дополнительно применяют специальные ограничители, монтируя их непосредственно под ходовой частью. Таким образом, обеспечивается её надёжная блокировка. Приспособления с обратной стороны упираются в выемки на платформе эвакуатора.
Фиксация в данном случае обеспечивается одновременно в нескольких точках, и спецтехника крепится максимально надёжно. В любом случае предварительно сотрудники эвакуационной службы проведут анализ условий предстоящей транспортировки и выберу ту модель эвакуатора, которая подойдёт для решения задачи.
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