Граффитистов наказали за рекламу запрещённых веществ в центре Белгорода

Напомним, что в ночь с 6 на 7 июня в Белгороде также задержали двоих молодых людей, которые нарисовали никнейм на баннере с фотографией погибшего на СВО лейтенанта. Белгородцев задержали и завели административное дело по той же статье регионального закона.