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Граффитистов наказали за рекламу запрещённых веществ в центре Белгорода

Граффитистов наказали за рекламу запрещённых веществ в центре Белгорода

7 сентября 2023, 08:28
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Молодых белгородцев нашли по записи с камер видеонаблюдения. Нарушители ночью в неположенных местах рисовали рекламу запрещённых веществ. Их привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.

Двоих молодых людей наказали за вандализм. Белгородцы ночью 7 июня нарисовали граффити в виде рекламы запрещённых веществ в центре города. Нарушителей смогли найти по записям с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.

Молодых людей уже привлекли к административной ответственности за нарушение статьи 6.20 закона Белгородской области («Нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности»).

Напомним, что в ночь с 6 на 7 июня в Белгороде также задержали двоих молодых людей, которые нарисовали никнейм на баннере с фотографией погибшего на СВО лейтенанта. Белгородцев задержали и завели административное дело по той же статье регионального закона.

В мае полицейские задержали троих молодых людей, которые разбили на остановке в Белгороде стекло, вырвали плафоны в подземном переходе и уничтожили тюльпаны. Было возбуждено уголовное дело за вандализм по статье 214 УК РФ.

Вандалы нарисовали граффити на стенде с погибшим в СВО белгородцем
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#Белгородская область#Закон#Вандалы#Нарушение#Граффити#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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