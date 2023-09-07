Граффитистов наказали за рекламу запрещённых веществ в центре Белгорода

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Двоих молодых людей наказали за вандализм. Белгородцы ночью 7 июня нарисовали граффити в виде рекламы запрещённых веществ в центре города. Нарушителей смогли найти по записям с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Белгорода.
Молодых людей уже привлекли к административной ответственности за нарушение статьи 6.20 закона Белгородской области («Нанесение надписей, изображений, в том числе противоречащих общим принципам морали и нравственности»).
Напомним, что в ночь с 6 на 7 июня в Белгороде также задержали двоих молодых людей, которые нарисовали никнейм на баннере с фотографией погибшего на СВО лейтенанта. Белгородцев задержали и завели административное дело по той же статье регионального закона.
В мае полицейские задержали троих молодых людей, которые разбили на остановке в Белгороде стекло, вырвали плафоны в подземном переходе и уничтожили тюльпаны. Было возбуждено уголовное дело за вандализм по статье 214 УК РФ.