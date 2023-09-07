Гладков: Более 5 тысяч белгородцев почувствовали улучшение качества связи

«Мне кажется, что это хорошо. Спасибо большое Министерству цифрового развития РФ, Максуту Шадаеву — министру, с которым встречался, который обещал помочь, и я благодарен, что он выполняет свои обещания», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.