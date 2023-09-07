Гладков: Более 5 тысяч белгородцев почувствовали улучшение качества связи

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Для более чем 5 тысяч белгородцев улучшили качество связи. В регионе установили ещё 26 вышек в малых населённых пунктах, где проживает около 100-200 человек.
«Мне кажется, что это хорошо. Спасибо большое Министерству цифрового развития РФ, Максуту Шадаеву — министру, с которым встречался, который обещал помочь, и я благодарен, что он выполняет свои обещания», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Уточняется, что установка вышек позволит обеспечить сотовой связью и доступом к интернету 28 малых населённых пунктов. Всего в них проживает около 5 тысяч человек.
Новые базовые станции появились в 11 районах и горокругах Белгородской области. Их установили в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Новооскольском и Старооскольском горокругах, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. До конца года планируется построить ещё 21 вышку сотовой связи.
Также сообщается, что в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2023 году в эксплуатацию введут 39 базовых станций.