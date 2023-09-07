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Вышка сотовой связи

Гладков: Более 5 тысяч белгородцев почувствовали улучшение качества связи

7 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Вышка сотовой связи

В Белгородской области установили 26 вышек сотовой связи

Сотовой связью и интернетом обеспечили 28 малых населённых пунктов. Находятся они в 11 районах и горокругах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Для более чем 5 тысяч белгородцев улучшили качество связи. В регионе установили ещё 26 вышек в малых населённых пунктах, где проживает около 100-200 человек.

«Мне кажется, что это хорошо. Спасибо большое Министерству цифрового развития РФ, Максуту Шадаеву — министру, с которым встречался, который обещал помочь, и я благодарен, что он выполняет свои обещания», — отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Уточняется, что установка вышек позволит обеспечить сотовой связью и доступом к интернету 28 малых населённых пунктов. Всего в них проживает около 5 тысяч человек.

Новые базовые станции появились в 11 районах и горокругах Белгородской области. Их установили в Алексеевском, Валуйском, Губкинском, Новооскольском и Старооскольском горокругах, Борисовском, Вейделевском, Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. До конца года планируется построить ещё 21 вышку сотовой связи.

Также сообщается, что в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» нацпрограммы «Цифровая экономика» в 2023 году в эксплуатацию введут 39 базовых станций.

Гладков предложил белгородцам выбрать сёла, где нужно установить вышки сотовой связи
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