Где в Белгородской области отложили выборы? Напоминает ЦИК

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили отложить. Об этом напомнила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Голосование переносится в связи с режимом повышенной готовности.
Памфилова добавила, что Белгородчина — это «героическая область с героическими людьми».
Напомним, голосование решили проводить в другое время в связи с непростой обстановкой на территории округа. Соответствующее решение принималось ещё летом — в июне. Тогда в облизбиркоме заявили, что провести выборы в безопасных условиях — главная задача.
Добавим, что аналогичная ситуация и в приграничном селе Журавлёвка.