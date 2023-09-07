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Выборы

Где в Белгородской области отложили выборы? Напоминает ЦИК

7 сентября 2023, 10:15
Фото: 1MI
Выборы

Выборы в Шебекинском горокруге решили отложить

Соответствующее решение о голосовании на выборах местного совета депутатов приняли в избирательной комиссии. Аналогичная ситуация — с выборами депутатов земского собрания Журавлёвского сельского поселения, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Подробности сообщает РИА «Новости».
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Выборы

Выборы в Шебекинском горокруге и Журавлёвке решили отложить. Об этом напомнила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. Голосование переносится в связи с режимом повышенной готовности.

Памфилова добавила, что Белгородчина — это «героическая область с героическими людьми».

Напомним, голосование решили проводить в другое время в связи с непростой обстановкой на территории округа. Соответствующее решение принималось ещё летом — в июне. Тогда в облизбиркоме заявили, что провести выборы в безопасных условиях — главная задача.

Добавим, что аналогичная ситуация и в приграничном селе Журавлёвка.

Белгородский избирком решил отложить выборы в Шебекинском горокруге
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#Общество#Белгородская область#Выборы#Белгородский район#Голосование#Белгород#Наталья Корявых#Элла Памфилова#Приграничье#Шебекинский горокруг
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