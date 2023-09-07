Чайный, вкусовой и «нервный»: на фестивале в Белгороде появятся «Сады здоровья»

Главной идеей «Сада здоровья» стала помощь в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Детская площадка появится на фестивале «Белгород в цвету». Участниками инклюзивного садоводства станут дети от девяти до 15 лет, воспитанники БРОО «Синяя птица», а также дети из белгородских школ №43 и 37.