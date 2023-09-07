Чайный, вкусовой и «нервный»: на фестивале в Белгороде появятся «Сады здоровья»

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Главной идеей «Сада здоровья» стала помощь в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Детская площадка появится на фестивале «Белгород в цвету». Участниками инклюзивного садоводства станут дети от девяти до 15 лет, воспитанники БРОО «Синяя птица», а также дети из белгородских школ №43 и 37.
Наставники-садоводы будут помогать детям создавать ландшафтные композиции и рассказывать им о полезных свойствах растений и трав, которые помогают при различных заболеваниях.
Размещать различные цветочные композиции будут в садах с определённым направлением. Как рассказала младший научный сотрудник главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Алина Погост, таких направлений восемь:
Всего на площадке создадут 10 садов: два совместных и восемь индивидуальных. Два сада организаторы подарят реабилитационным центрам.