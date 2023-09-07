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Published Сегодня, 07:31

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"Сады здоровья" на фестивале "Белгород в цвету"

Чайный, вкусовой и «нервный»: на фестивале в Белгороде появятся «Сады здоровья»

7 сентября 2023, 07:31
Фото: кадр из видео мэрии Белгорода
"Сады здоровья" на фестивале "Белгород в цвету"

Дети с ОВЗ смогут создать «Сады здоровья» на фестивале «Белгород в цвету»

Создать уникальные цветочные композиции детям помогут наставники-садоводы. Подробнее о мероприятии рассказали в пресс-службе городской администрации.

Главной идеей «Сада здоровья» стала помощь в социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Детская площадка появится на фестивале «Белгород в цвету». Участниками инклюзивного садоводства станут дети от девяти до 15 лет, воспитанники БРОО «Синяя птица», а также дети из белгородских школ №43 и 37.

Наставники-садоводы будут помогать детям создавать ландшафтные композиции и рассказывать им о полезных свойствах растений и трав, которые помогают при различных заболеваниях.

Размещать различные цветочные композиции будут в садах с определённым направлением. Как рассказала младший научный сотрудник главного ботанического сада им. Н. В. Цицина Алина Погост, таких направлений восемь:

  1. Растения, полезные для сердца;
  2. Растения, полезные для дыхания;
  3. «Нервный» сад;
  4. Травы, полезные для суставов;
  5. «Чайный» сад;
  6. «Вкусовой» сад;
  7. Сад ощущений;
  8. Сад ароматов.

Всего на площадке создадут 10 садов: два совместных и восемь индивидуальных. Два сада организаторы подарят реабилитационным центрам.

"Сады здоровья" на фестивале "Белгород в цвету"
Видео: мэрия Белгорода
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