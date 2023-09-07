Более 800 зданий повреждено в белгородском Шебекино из-за атак ВСУ

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Стало известно, сколько зданий на текущий момент повреждено в Шебекино. Всего насчитывается 834 таких объекта.
По информации губернатора, в городе пострадали 189 многоквартирных домов, 591 частный дом и 54 социальных объекта. В 692 зданиях полностью закрыли тепловой контур.
Также Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в Новой Таволжанке. В селе пострадали 1020 объектов. В их числе девять МКД, 1001 частный дом и ещё десять зданий социальной инфраструктуры. Тепловой контур пока закрыли на 339 объектах.
Как добавил глава региона, жители переживают и за свои летние кухни. По его словам, все те работы, которые обещали делать, выполняются.
Конечно, пожилые люди переживают за восстановление летних кухонь, потому что для них это первоочередное. Будем помогать, все работы обязательно выполним.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области