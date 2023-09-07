Более 800 зданий повреждено в белгородском Шебекино из-за атак ВСУ

Также Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в Новой Таволжанке. В селе пострадали 1020 объектов. В их числе девять МКД, 1001 частный дом и ещё десять зданий социальной инфраструктуры. Тепловой контур пока закрыли на 339 объектах.