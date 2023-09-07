Без квартиры и машины: аферисты обманули белгородку на 6,6 млн рублей

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Белгородка лишилась внушительной суммы денег, поверив аферистам. 53-летняя жительница областного центра обратилась в полицию.
Она рассказала, что с ней связались под видом начальства и сообщили об утечке банковских счетов работников организации. Женщина стала жертвой мошенников, поскольку аккаунт, с помощью которого с ней связались, был подписан именем её начальника и с его фотографией.
Несколько дней аферисты звонили белгородке под видом сотрудников банков и полиции. Они утверждали, что на имя потерпевшей якобы пытаются взять кредит. Её убедили перевести деньги на «безопасные» счета.
Затем горожанке сказали, что её квартира якобы выставлена на продажу. Аферисты снова смогли повлиять на женщину, так что она продала трёхкомнатную квартиру, а вырученные деньги перевела им. Ещё мошенникам удалось похитить кредитные деньги — в том числе взятые под залог на автомобиль.
В итоге белгородка потеряла 6,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.