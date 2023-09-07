Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Мошенники убедили белгородку срочно продать квартиру и перевести им деньги

Без квартиры и машины: аферисты обманули белгородку на 6,6 млн рублей

7 сентября 2023, 15:12
Фото: Midjourney

Мошенники убедили белгородку срочно продать квартиру и перевести им деньги

Мошенники убедили потерпевшую экстренно продать трёхкомнатную квартиру, перевести накопления и деньги, взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном УМВД.

Белгородка лишилась внушительной суммы денег, поверив аферистам. 53-летняя жительница областного центра обратилась в полицию.

Она рассказала, что с ней связались под видом начальства и сообщили об утечке банковских счетов работников организации. Женщина стала жертвой мошенников, поскольку аккаунт, с помощью которого с ней связались, был подписан именем её начальника и с его фотографией.

Несколько дней аферисты звонили белгородке под видом сотрудников банков и полиции. Они утверждали, что на имя потерпевшей якобы пытаются взять кредит. Её убедили перевести деньги на «безопасные» счета.

Затем горожанке сказали, что её квартира якобы выставлена на продажу. Аферисты снова смогли повлиять на женщину, так что она продала трёхкомнатную квартиру, а вырученные деньги перевела им. Ещё мошенникам удалось похитить кредитные деньги — в том числе взятые под залог на автомобиль.

В итоге белгородка потеряла 6,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Без интим-услуг и без денег остались белгородцы из-за мошенников из Пензы
Узнать подробнее
Читайте также:
Мошенники за неделю украли у белгородцев более 18 млн рублейТелефонные мошенники за неделю похитили у белгородцев 19 млн рублейБелгородец остался без секса и без денег после переписки с мошенниками
#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Аферисты
Подпишитесь
Пожар из-за обстрела ВСУ произошёл в селе Белгородской области
Сегодня, 13:21
Руководителя ДНД в Белгороде поймали на срыве листовок кандидата в депутаты
Сегодня, 14:20
Пять тысяч жителей белгородской глубинки впервые получили доступ в интернет
Сегодня, 12:56
Белгородские чиновники пока не планируют менять иномарки на отечественные авто
Сегодня, 12:14
Пенсионеры, бизнесмены, безработные: кто хочет стать депутатом в Белгороде
Сегодня, 08:51
В Белгородэнерго подвели итоги производственной деятельности за первое полугодие
Сегодня, 14:25