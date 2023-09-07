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Бензин

Бензин и дизель в Белгородской области всё ещё дорожают: как выросли цены за неделю

7 сентября 2023, 08:47
Фото: 1MI
Бензин

Литр дизельного топлива за неделю в Белгородской области подорожал на рубль

Наиболее ощутимо выросли цены на дизельное топливо — на 1 рубль за неделю. По данным Росстата, дизель по состоянию на 4 сентября в регионе стоил 59,38 рубля. Бензин в регионе тоже продолжает дорожать.
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Бензин

Росстат опубликовал данные о ценах на бензин в российских регионах по состоянию на 4 сентября. Стоимость топлива за литр в Белгородской области продолжает расти.

Наиболее ощутимо подорожало дизельное топливо. Цена за литр за неделю выросла на 1 рубль — до 59,38 рубля. Отмечается рост на 1,71%. Для сравнения: за три месяца дизель вырос в цене на 3,45 рубля, за год — на 6,54 рубля, а за три года — на 13,09 рубля, подсчитали на портале fuelprices.

Бензин АИ-92 по состоянию на 4 сентября в регионе стоил 51,07 рубля за литр — на 0,43% больше, чем по итогам предыдущей недели. Цена выросла на 0,22 рубля. Три месяца назад указанное топливо было дешевле на 2,89 рубля, год назад — на 3,23 рубля, три года назад — на 7,60 рубля.

Что касается АИ-95, то литр стоит 55,45 рубля — на 0,65% дороже, чем неделей ранее. Цена выросла на 0,36 рубля. За три месяца стоимость за литр увеличилась на 3,19 рубля, за год — на 3,74 рубля, а за три года — на 8,47 рубля.

АИ-98 вырос до 65,85 рубля — на 0,38%, или на 0,25 рубля. За три месяца стоимость за литр выросла на 4,79 рубля, за год — на 6,79 рубля, а за три года — на 14 рублей.

В Белгородской области продолжает дорожать бензин: как изменились цены за неделю
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