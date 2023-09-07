Бензин и дизель в Белгородской области всё ещё дорожают: как выросли цены за неделю

Наиболее ощутимо подорожало дизельное топливо. Цена за литр за неделю выросла на 1 рубль — до 59,38 рубля. Отмечается рост на 1,71%. Для сравнения: за три месяца дизель вырос в цене на 3,45 рубля, за год — на 6,54 рубля, а за три года — на 13,09 рубля, подсчитали на портале fuelprices.