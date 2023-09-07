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Published Сегодня, 09:13

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Суд вынес приговор по делу о падении подростков со строившегося дома в Белгороде

Белгородцам, по чьей вине упал и погиб подросток, назначили принудительные работы

7 сентября 2023, 09:13
Фото: 1MI

Суд вынес приговор по делу о падении подростков со строившегося дома в Белгороде

Подростки в 2020 году пришли подзаработать на стройку, воспользовались строительной люлькой и сорвались с седьмого этажа. Один из парней погиб, двое серьёзно пострадали. Подрядчикам в наказание назначили принудительные работы, сообщили в региональной прокуратуре.

В Белгороде осудили двоих подрядчиков, по вине которых трое несовершеннолетних парней сорвались с фасадного подъёмника. Им назначили принудительные работы.

Происшествие случилось ещё 1 сентября 2020 года. В тот день трое 16-летних парней после колледжа пришли подзаработать на стройку по улице Есенина, 15. Подрядчики направили молодёжь на уборку на седьмой этаж.

Собранный мусор друзья решили спустить по люльке, но та после начала движения оборвалась, и подростки упали. Парней доставили в больницу. Один из них скончался в медучреждении от полученных травм.

В региональной прокуратуре подчеркнули, что люлька оборвалась из-за наличия грубых нарушений. Подъёмник устанавливали работники без специальной подготовки и видоизменяли его в ходе работы. Кроме того, люльку не поставили на учёт в Верхне-Донское управление Ростехнадзора по Белгородской области.

Законом также запрещено привлекать несовершеннолетних к работе на высоте, однако пострадавших парней подрядчики допустили к использованию подъёмника. Подсудимые не выдали подросткам средства защиты, не провели инструктаж по технике безопасности и не оформили трудовой договор.

Подсудимые свою вину в произошедшем признали только частично, а потерпевшим выплатили суммы за возмещение морального вреда. Суд назначил наказание в виде принудительных работ сроком на два года и на два года шесть месяцев соответственно.

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