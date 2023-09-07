Белгородские чиновники пока не планируют менять иномарки на отечественные авто

Ранее Бел.Ру ответили, что в 2023 году мэрия Белгорода закупок на приобретение иномарок не размещала. Более того, городские власти не покупали иномарки и в 2022, и в 2021 годах. Аналогично и с правительством региона. Только в 2021 году автопарк губернатора приобрёл для нужд правительства области Ford Transit.