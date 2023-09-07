Белгородские чиновники пока не планируют менять иномарки на отечественные авто

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Чиновники в Черноземье, в том числе в Белгородской области, пока не собираются пересаживаться на отечественные автомобили. В августе президент Владимир Путин заявил, что госслужащие должны ездить на машинах российского производства. Однако конкретных рекомендаций пока нет.
Как ответили изданию в региональном правительстве, в Белгородской области чиновники используют 63 иномарки — это 32,8% техники. Власти и дальше планируют эксплуатировать эти машины, спишут их по мере полного износа. Срок использования 88% автомобилей иностранного производства составляет более 10-14 лет. Ремонтом занимаются работники автопарка администрации губернатора и других организаций.
Менять автомобили на отечественные тоже пока не собираются. У приграничного региона и так много расходов, и смена авто у чиновников пока не является первоочередной задачей, отметили в пресс-службе областного правительства.
Региону приходится тратить деньги на восстановление жилья и коммуникаций, пострадавших из-за обстрелов. Дополнительные расходы в этом случае не являются приоритетными.
«В данных условиях дополнительные расходы на содержание государственных служащих, связанные с их транспортным обслуживанием, не приоритетны. В ближайшее время расходы на данные цели не планируются», — добавили в обладминистрации.
Ранее Бел.Ру ответили, что в 2023 году мэрия Белгорода закупок на приобретение иномарок не размещала. Более того, городские власти не покупали иномарки и в 2022, и в 2021 годах. Аналогично и с правительством региона. Только в 2021 году автопарк губернатора приобрёл для нужд правительства области Ford Transit.