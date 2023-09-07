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Белгородец перевёл 65 тыс. за топливные карты и остался без бонусов и без денег

Белгородец перевёл 65 тыс. за топливные карты и остался без бонусов и без денег

7 сентября 2023, 11:57
Фото: 1MI
За топливные карты житель Старого Оскола перечислил интернет-мошеннику из Ставрополья 65 тысяч рублей, но товар так и не получил. Теперь жителю Невинномысска грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

31-летний житель Невинномысска опубликовал в интернете объявление о продаже топливных карт с бонусами. На предложение быстро откликнулся 51-летний мужчина из Старого Оскола.

Он перечислил продавцу 65 тысяч рублей, но в итоге остался ни с чем. Подозреваемый так и не прислал товар покупателю, поэтому староосколец обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в мошенничестве мужчину. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Жителю Ставропольского края теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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