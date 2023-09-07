Белгородец перевёл 65 тыс. за топливные карты и остался без бонусов и без денег

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
31-летний житель Невинномысска опубликовал в интернете объявление о продаже топливных карт с бонусами. На предложение быстро откликнулся 51-летний мужчина из Старого Оскола.
Он перечислил продавцу 65 тысяч рублей, но в итоге остался ни с чем. Подозреваемый так и не прислал товар покупателю, поэтому староосколец обратился в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов нашли подозреваемого в мошенничестве мужчину. Против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Жителю Ставропольского края теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.