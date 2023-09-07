Белгородец перевёл 65 тыс. за топливные карты и остался без бонусов и без денег

За топливные карты житель Старого Оскола перечислил интернет-мошеннику из Ставрополья 65 тысяч рублей, но товар так и не получил. Теперь жителю Невинномысска грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.

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