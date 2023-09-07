Аскер-заде и Костин: амбиции и приоритеты

Получив предложение о работе на ВГТРК Наиля Аскер-заде снова повысила свою квалификацию, отучившись в профильном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. На телевидении Наиля довольно быстро зарекомендовала себя как грамотный интервьюер. И уже в 2017 году у Аскер-заде появилась авторская программа «Действующие лица», через которую прошли большинство випов и «форбсов» России. За неё Наиля Аскер-заде в 2018 году получила престижную профессиональную награду — премию «ТЭФИ».