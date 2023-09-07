Аскер-заде и Костин: амбиции и приоритеты

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:23
Наиля Аскер-заде: путь к «Тэфи»
Наиля Вагиф казы Аскер-заде уроженка Баку. После развода родителей Наиля с матерью перебрались в Волгоград, где Наиля закончила французскую спецшколу. Уровень обучения в заведении позволял Аскер-заде читать в оригинале толстые романы Гюго и Жюля Верна.
По окончании школы Наиля поступила в вуз — на факультет экономики Волгоградского государственного университета. Обладательница золотой медали, Аскер-заде сдавала только один экзамен — экономику, получив за него пятерку. С красным дипломом экономиста Наиля перебралась в Москву, где устроилась в отдел аудита одной сырьевой компании. Работа оказалась скучной, тогда амбициозная девушка прошла стажировку в экономических новостях НТВ.
Когда появилась вакансия на РБК-ТВ, Наиля Аскер-заде ушла туда на должность редактора-международника. Написание текстов о событиях в мировой экономике занимало лишь 15 дней в месяц, и Аскер-заде отправилась на собеседование в газету «Коммерсантъ». Экономическое образование и знание языков помогли Наиле Аскер-заде стать сотрудником отдела финансов в лучшей редакции страны на тот момент.
Постепенно нарабатывая опыт, Наиля стала выдавать топовые статьи номера. Таким образом Аскер-заде попала в эфир телеканала «Россия» — с ВГТРК у «Коммерсанта» был совместный проект. Оказавшись в кадре, Наиля поняла, что нашла своё призвание. Недаром в детстве она так любила «интервьюировать» своих гигантских плюшевых мишек.
Получив предложение о работе на ВГТРК Наиля Аскер-заде снова повысила свою квалификацию, отучившись в профильном Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. На телевидении Наиля довольно быстро зарекомендовала себя как грамотный интервьюер. И уже в 2017 году у Аскер-заде появилась авторская программа «Действующие лица», через которую прошли большинство випов и «форбсов» России. За неё Наиля Аскер-заде в 2018 году получила престижную профессиональную награду — премию «ТЭФИ».
В эти же годы целустремлёная журналистка закончила магистерскую программу в МГИМО, посвятив свою диссертацию антироссийским санкциям. Сегодня Наиля Аскер-заде — одно из главных лиц отечественного ТВ. В России её называют топовой ведущей, а на Западе — «пропагандистом Кремля» и вносят в санкционные списки.
Наиля Аскер-заде: личный бренд
Наиля Аскер-заде берёт интервью, но не даёт их. Лишь однажды тележурналистка рассказала о себе журналу Tatler. Наиля Аскер-заде не замужем. Живёт в Москве с мамой. Отец умер в 2018 году. У Наили прекрасные отношения с сестрой Инарой, мамой двух детей.
Большое внимание пресса уделяет фирменному стилю Аскер-заде. Детально разбирается гардероб журналистки: классические костюмы ярких цветов, женственные длинные платья, а также шляпки с вуалью.
Кстати, об интервью. Наиля Аскер-заде неоднократно беседовала об экономике и финансах с Андреем Леонидовичем Костиным — более 20 лет возглавляющим ВТБ, одно из ключевых кредитно-финансовых учреждений РФ, на протяжении более 20 лет. В чём состоит его личный секрет успеха?
Андрей Костин: удачный старт
Андрей Костин родился в Москве, в привилегированной семье сотрудника аппарата ЦК КПСС. В юности мечтавший о карьере учёного, Костин с отличием закончил факультет экономики МГУ им. Ломоносова.
Однако карьеру Андрей Костин начал на дипломатическом поприще. Сначала Костин сотрудник генконсульства СССР в Австралии, затем Европейского департамента МИДа, после советского посольства в Лондоне. Многолетний опыт работы заграницей объясняют свободный английский, на котором Андрей Костин даёт интервью западной прессе.
Андрей Костин: инвестиции и слияния
После распада СССР Андрей Костин направил энергию в сторону банковского сектора. Карьера развивалась стремительно. В первой половине 90-х Костин занимает должность замначальника управления иностранных инвестиций банка «Империал». В 1995 году Андрей Костин переходит первым замом в Национальный резервный банк. А ещё через год Костина избирают главой Внешэкономбанка (ВЭБ) на два срока.
На этом посту Андрей Костин выдвинул предложение о слиянии ВЭБ с Внешторгбанком (ВТБ). Сделка получила одобрение у правительства, а Костин в 2002 году стал президентом новой финансовой структуры. При непосредственном участии Андрея Костина вновь образованная группа ВТБ набирала мощь путём вливания в неё активов других банков.
Одной из самых обсуждаемых стала покупка акций Банка Москвы. Детали этого сложного процесса Андрей Костин прокомментировал в интервью Наиле Аскер-заде в 2011 году. Активная деятельность Костина на посту главы ВТБ принесла ему статус одного из самых влиятельных деловых людей России.
Андрей Костин: спорт и музыка
Андрей Костин в детстве играл на скрипке. Сегодня глава ВТБ известен как рьяный поклонник музыкального театра. Структура Костина — главный партнёр Большого и Мариинского театров, а также финансово поддерживает все ключевые события отечественной культурной жизни.
Много лет Андрей Костин возглавлял Федерацию спортивной гимнастики России, чьим генеральным спонсором является ВТБ. Один из старейших спортивных клубов страны «Динамо» также находится на балансе возглавляемого Костиным банка.