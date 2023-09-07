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За лето в Белгородской области утонули 18 человек

18 погибших, 16 спасённых: МЧС подвело итоги купального сезона в Белгородской области

7 сентября 2023, 11:41
Фото: 1MI

За лето в Белгородской области утонули 18 человек

Среди утонувших двое — дети. Чаще всего трагедии происходили в местах, не оборудованных для купания, уточнили в региональном МЧС.

В ГУ МЧС России по Белгородской области подвели итоги купального сезона в регионе в 2023 году. Так, по информации начальника управления Сергея Потапова, за лето на воде погибли 18 белгородцев, в том числе двое детей. Спасти удалось 16 тонувших белгородцев.

Для сравнения: в прошлом году число жертв на воде достигло 23. Спасены 10 человек.

Основной причиной гибели людей на воде остаётся купание в не оборудованных для этого местах. При этом в 2023 году специалисты проверили и открыли 124 пляжа — на них белгородцы могли купаться без опасения за свою жизнь.

За купание в неположенных местах к административной ответственности привлекли 163 белгородца. Также административные материалы составили в отношении 151 родителя, которые оставляли детей у водоёмов без присмотра.

В конце августа итоги купального сезона также опубликовали в мэрии Белгорода.

Сколько человек утонуло в Белгороде за купальный сезон?
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#Белгородская область#Безопасность#Погибли#Утонувшие#Купальный сезон#Утонувшие дети#Белгород#Александра Склярова
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