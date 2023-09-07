18 погибших, 16 спасённых: МЧС подвело итоги купального сезона в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
В ГУ МЧС России по Белгородской области подвели итоги купального сезона в регионе в 2023 году. Так, по информации начальника управления Сергея Потапова, за лето на воде погибли 18 белгородцев, в том числе двое детей. Спасти удалось 16 тонувших белгородцев.
Для сравнения: в прошлом году число жертв на воде достигло 23. Спасены 10 человек.
Основной причиной гибели людей на воде остаётся купание в не оборудованных для этого местах. При этом в 2023 году специалисты проверили и открыли 124 пляжа — на них белгородцы могли купаться без опасения за свою жизнь.
За купание в неположенных местах к административной ответственности привлекли 163 белгородца. Также административные материалы составили в отношении 151 родителя, которые оставляли детей у водоёмов без присмотра.
В конце августа итоги купального сезона также опубликовали в мэрии Белгорода.