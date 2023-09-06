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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:08

Последствия обстрелов, фото тематическое

За день при обстрелах Белгородской области погиб человек и пострадали 11 домов

6 сентября 2023, 08:06
Фото: 1MI
Последствия обстрелов, фото тематическое

За сутки ВСУ атаковали 14 населённых пунктов Белгородской области

В результате обстрелов один мирный житель погиб, ещё одна жительница получила осколочные ранения. Также зафиксированы разрушения в частных домах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсети об атаках ВСУ за 5 сентября. Есть погибший и раненая, также были зафиксированы разрушения.

Белгородский район

В селе Солнцевка украинский беспилотник сбросил один осколочный боеприпас. Пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

Борисовский район

На окраине хутора Климовое с украинского беспилотника также был сброшен один осколочный гранатомётный выстрел. Пострадавших и повреждений нет.

Валуйский городской округ

В селе Логачёвка сбили украинский квадрокоптер, а в селе Вериговка — БПЛА самолётного типа. В результате происшествия повреждений нет, из мирных жителей никто не пострадал.

Волоконовский район

Окраина хутора Старый попала под миномётный обстрел. Всего зафиксировали три прилёта, однако обошлось без пострадавших и разрушений.

Грайворонский городской округ

В селе Антоновка сбили БПЛА: пострадавших нет, но в одном частном доме был перебит газопровод.

ВСУ выпустили 14 миномётных снарядов по селу Козинка, в результате чего не совместимые с жизнью ранения получил один местный житель. Мужчина скончался до приезда медиков.

Ещё одна женщина получила осколочные ранения бёдер. Её доставили в Грайворонскую центральную больницу, где уже провели операцию. Сейчас белгородка находится в реанимации в стабильном состоянии.

Из-за обстрела также повреждены 11 частных домов, линия электропередачи и частично — газопровод. Аварийные бригады уже устранили последствия.

Краснояружский район

Два артиллерийских снаряда ВСУ выпустили по селу Староселье, ещё шесть пришлись на окраину села Колотиловка. Разрушений и пострадавших нет.

Четыре прилёта также зафиксировали в селе Вязовое: в ходе артиллерийского обстрела была повреждена линия электропередачи. ЛЭП уже восстановили.

Шебекинский городской округ

Сразу четыре населённых пункта попали под миномётный обстрел: семь снарядов выпустили по селу Новая Таволжанка, по три пришлось по сёлам Середа и Муром, ещё один снаряд прилетел по хутору Марьино. Пострадавших и разрушений в населённых пунктах нет.

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