За день при обстрелах Белгородской области погиб человек и пострадали 11 домов

Сразу четыре населённых пункта попали под миномётный обстрел: семь снарядов выпустили по селу Новая Таволжанка, по три пришлось по сёлам Середа и Муром, ещё один снаряд прилетел по хутору Марьино. Пострадавших и разрушений в населённых пунктах нет.