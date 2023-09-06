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В мэрии Белгорода объяснили, как Григоренко оказался возле фуры с арбузами

Выгружали товар: в мэрии Белгорода рассказали о фуре с арбузами возле рынка «Восход»

6 сентября 2023, 07:16
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода объяснили, как Григоренко оказался возле фуры с арбузами

Жалоба на фуру, которую припарковали на парковке возле рынка «Восход», появилась в Сети. Там же опубликовали видео встречи зама главы администрации города Игоря Григоренко с владельцами большегруза. Ситуацию прокомментировали в мэрии Белгорода.

Ранее в сообществе «Авто Белгород форум» Анна Любова оставила жалобу на припаркованную фуру около рынка «Восход» в Белгороде. Женщину возмутило, что водитель организовал прямо на парковке точку продажи бахчи.

Это просто беспредел! На днях была на малой Богданке. Так там фура с арбузами перегородила парковочный карман прямо возле рынка «Восход». Закон вообще не писан, получается? Что хотим, то и творим? ГИБДД куда смотрит? Разве можно так?
Анна Любова

Затем в Сети появилось видео, на котором видно, как к фуре приезжал человек, очень похожий на заместителя мэра Белгорода по экономике Игоря Григоренко. Он дружелюбно поговорил с продавцами и уехал. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода.

В ответе сказано, что Григоренко получил в мессенджерах сообщения с фотографиями от Тюфанова А.В. На них был якобы момент торговли бахчевыми культурами из фуры, которая находилась на парковке около рынка.

Чиновник выезжал на место. Он предъявил служебное удостоверение и провёл беседу о недопущении торговли в неустановленных местах. Также указал на необходимость уборки мусора возле фуры. Что касается проверки, она не проводилась «из-за отсутствия полномочий на муниципальный контроль в торговой деятельности».

В мэрии добавили, что на момент выезда на место информация о торговле бахчевыми культурами из фуры не подтвердилась. Это была выгрузка товаров для доставки на другие точки продажи.

Кто является владельцем фуры, в мэрии не знают, так как «установление такого рода информации не относится к полномочиям администрации».

В целом за торговлю в неустановленных местах грозит предупреждение или наложение административного штрафа на гражданина в размере 1500 рублей, на должностных лиц — 5000 рублей, а на юрлиц — 15 000 рублей.

В этой ситуации есть ещё несколько интересных моментов. Тюфанов А.В., от которого заместитель мэра получил сообщения в мессенджерах, — владелец компании «Атава» и рынка «Восход». А написавшая жалобу на форуме Анна Любова — скорее всего, жительница Воронежской области.

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