Выгружали товар: в мэрии Белгорода рассказали о фуре с арбузами возле рынка «Восход»

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Ранее в сообществе «Авто Белгород форум» Анна Любова оставила жалобу на припаркованную фуру около рынка «Восход» в Белгороде. Женщину возмутило, что водитель организовал прямо на парковке точку продажи бахчи.
Это просто беспредел! На днях была на малой Богданке. Так там фура с арбузами перегородила парковочный карман прямо возле рынка «Восход». Закон вообще не писан, получается? Что хотим, то и творим? ГИБДД куда смотрит? Разве можно так?
Анна Любова
Затем в Сети появилось видео, на котором видно, как к фуре приезжал человек, очень похожий на заместителя мэра Белгорода по экономике Игоря Григоренко. Он дружелюбно поговорил с продавцами и уехал. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода.
В ответе сказано, что Григоренко получил в мессенджерах сообщения с фотографиями от Тюфанова А.В. На них был якобы момент торговли бахчевыми культурами из фуры, которая находилась на парковке около рынка.
Чиновник выезжал на место. Он предъявил служебное удостоверение и провёл беседу о недопущении торговли в неустановленных местах. Также указал на необходимость уборки мусора возле фуры. Что касается проверки, она не проводилась «из-за отсутствия полномочий на муниципальный контроль в торговой деятельности».
В мэрии добавили, что на момент выезда на место информация о торговле бахчевыми культурами из фуры не подтвердилась. Это была выгрузка товаров для доставки на другие точки продажи.
Кто является владельцем фуры, в мэрии не знают, так как «установление такого рода информации не относится к полномочиям администрации».
В целом за торговлю в неустановленных местах грозит предупреждение или наложение административного штрафа на гражданина в размере 1500 рублей, на должностных лиц — 5000 рублей, а на юрлиц — 15 000 рублей.
В этой ситуации есть ещё несколько интересных моментов. Тюфанов А.В., от которого заместитель мэра получил сообщения в мессенджерах, — владелец компании «Атава» и рынка «Восход». А написавшая жалобу на форуме Анна Любова — скорее всего, жительница Воронежской области.