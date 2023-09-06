Выгружали товар: в мэрии Белгорода рассказали о фуре с арбузами возле рынка «Восход»

Затем в Сети появилось видео, на котором видно, как к фуре приезжал человек, очень похожий на заместителя мэра Белгорода по экономике Игоря Григоренко. Он дружелюбно поговорил с продавцами и уехал. Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в мэрию Белгорода.