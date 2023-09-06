«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города

Виктор Проскуряков отметил, что при создании проекта «Белый сад», он вдохновлялся неповторимостью меловых холмов, пейзажей Белгорода и их особенной флоры. Для задумки привезли цветы и растения, которые характерны для растительного мира белгородского региона — это около 4,5 тысячи многолетников. А сам сад занимает 500 м². Для белгородцев и гостей города проект несёт не только эстетическую функцию, но и образовательную. Он познакомит с местными видами растений и их полезными свойствами. Виктор Проскуряков добавил, что у мелового подножия живёт много редких и необычных растений, о которых известно даже далеко не всем коренным белгородцам. Их привезти не удастся, но дизайнеры постараются воссоздать эти растения. Почву и меловые камни также привозили специально.