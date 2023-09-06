«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города

Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
«Белгород в цвету» — уникальный фестиваль садов и цветов, который проходит в городе уже не первый раз. Тема — год Педагога и наставника. Но этой осенью ландшафтные дизайнеры хотят раскрыть не только тему искусства наставничества, но и показать индивидуальность Белгорода.
Куратор фестиваля Карина Лазарева и дизайнер Виктор Проскуряков поделились, что подобных ярких площадок на фестивале будет две. Одна из них расположилась в парке Победы, а ради второй специалистам пришлось оборудовать фонтан «Непобедимый» в отдельную самостоятельную площадку. Задача фестиваля, как поделилась куратор, задействовать все направления ландшафтного дизайна и объекты самого ландшафта, которые могут изменять окружающую среду.
На данной локации мы решили поменять среду совершенно необычным способом — сделать площадь Первого салюта. Думали-думали — и придумали. Всё здесь будет в салюте! Только в цветочном.
Карина Лазарева, куратор проекта «Белгород в цвету»
На самом мероприятии пообещали воссоздать красочные залпы салюта с помощью множества цветов самых разнообразных оттенков. Захотелось праздника, захотелось салюта, сказала Карина Лазарева.
Виктор Проскуряков отметил, что при создании проекта «Белый сад», он вдохновлялся неповторимостью меловых холмов, пейзажей Белгорода и их особенной флоры. Для задумки привезли цветы и растения, которые характерны для растительного мира белгородского региона — это около 4,5 тысячи многолетников. А сам сад занимает 500 м². Для белгородцев и гостей города проект несёт не только эстетическую функцию, но и образовательную. Он познакомит с местными видами растений и их полезными свойствами. Виктор Проскуряков добавил, что у мелового подножия живёт много редких и необычных растений, о которых известно даже далеко не всем коренным белгородцам. Их привезти не удастся, но дизайнеры постараются воссоздать эти растения. Почву и меловые камни также привозили специально.
Автор рассказал, что проект останется и пополнит список достопримечательностей города, а также, что сама концепция «Белого сада» была представлена ещё на Петербургском экономическом форуме, который проходил с 14 по 17 июня.