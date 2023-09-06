Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города

«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города

6 сентября 2023, 15:47
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города

На фестивале «Белгород в цвету» покажут цветочный салют и Белые горы в миниатюре

Фестиваль «Белгород в цвету» предложит для гостей две яркие площадки, на которых будут представлена индивидуальность города, включая создание цветочного салюта и сад с редкими местными видами растений.

«Белгород в цвету» — уникальный фестиваль садов и цветов, который проходит в городе уже не первый раз. Тема — год Педагога и наставника. Но этой осенью ландшафтные дизайнеры хотят раскрыть не только тему искусства наставничества, но и показать индивидуальность Белгорода.

Куратор фестиваля Карина Лазарева и дизайнер Виктор Проскуряков поделились, что подобных ярких площадок на фестивале будет две. Одна из них расположилась в парке Победы, а ради второй специалистам пришлось оборудовать фонтан «Непобедимый» в отдельную самостоятельную площадку. Задача фестиваля, как поделилась куратор, задействовать все направления ландшафтного дизайна и объекты самого ландшафта, которые могут изменять окружающую среду.

На данной локации мы решили поменять среду совершенно необычным способом — сделать площадь Первого салюта. Думали-думали — и придумали. Всё здесь будет в салюте! Только в цветочном.
Карина Лазарева, куратор проекта «Белгород в цвету»

На самом мероприятии пообещали воссоздать красочные залпы салюта с помощью множества цветов самых разнообразных оттенков. Захотелось праздника, захотелось салюта, сказала Карина Лазарева.

Виктор Проскуряков отметил, что при создании проекта «Белый сад», он вдохновлялся неповторимостью меловых холмов, пейзажей Белгорода и их особенной флоры. Для задумки привезли цветы и растения, которые характерны для растительного мира белгородского региона — это около 4,5 тысячи многолетников. А сам сад занимает 500 м². Для белгородцев и гостей города проект несёт не только эстетическую функцию, но и образовательную. Он познакомит с местными видами растений и их полезными свойствами. Виктор Проскуряков добавил, что у мелового подножия живёт много редких и необычных растений, о которых известно даже далеко не всем коренным белгородцам. Их привезти не удастся, но дизайнеры постараются воссоздать эти растения. Почву и меловые камни также привозили специально.

Автор рассказал, что проект останется и пополнит список достопримечательностей города, а также, что сама концепция «Белого сада» была представлена ещё на Петербургском экономическом форуме, который проходил с 14 по 17 июня.

«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Читайте также:
К «цветочному» фестивалю в Белгороде создадут «Белый сад»Роспись автомобиля и поэтические вечера: как пройдёт фестиваль «Белгород в цвету»?Мода и наука: из-за чего чемпион России и Европы по флористике завидует белгородцам
#Фестиваль#Парк Победы#Достопримечательности#Белгород#Белгород в цвету#Меловые горы#Татьяна Лукащева#Фестиваль Белгород в цвету#Город первого салюта#Белый сад
Подпишитесь
Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда
Сегодня, 16:07
Членов этнической группы в Белгороде наказали за непостановку на воинский учёт
Сегодня, 15:15
«Кто-то скажет: не вовремя». Что думает Гладков о проведении фестиваля в Белгороде?
Сегодня, 13:52
Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»
Сегодня, 15:29
Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?
Сегодня, 16:19