В Белгородской области за неделю стало больше пострадавших от обстрелов домов

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
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Updated Сегодня, 06:56
За последнюю неделю в Белгородской области возросло количество разрушенных из-за обстрелов ВСУ домов. Только в Валуйском городском округе зафиксировали 127 повреждённых зданий.
К восстановлению некоторых домов уже приступили, однако быстро выполнить ремонтные работы на всех объектах не получится, отметил Вячеслав Гладков.
Рабочие уже сделали необходимые замеры и закупили материалы, а восстановительные работы на 72 домах в Уразово и селе Долгое должны начаться до конца следующей недели.
Действительно, объём работ очень большой, несмотря на все старания строителей одномоментно выполнить на каждом доме работу невозможно, но мы будем делать всё необходимое для того, чтобы жители пострадавших домов как можно быстрее вернулись к себе в родные дома.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Обстрелы Белгородской области со стороны ВСУ продолжаются. Последние крупные атаки населённых пунктов Валуйского округа произошли 2 и 3 сентября: в первый день обстрела погиб один мирный житель, ещё двое были ранены.
Напомним, что на еженедельном оперативном совещании, которое состоялось 4 сентября, глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов сообщил губернатору о полученных за прошедшую неделю разрушениях: число повреждённых домов выросло на 116.