В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
Modified Сегодня, 07:57
Updated Сегодня, 07:57
Стало известно о задержании парня в Старом Осколе, которого подозревают в серии поджогов на железной дороге. Как заявил молодой человек, это задание ему якобы дали некие кураторы из Telegram.
По информации источника, 31 августа ночью неизвестные подожгли рельсосмазывающий шкаф в Старооскольском горокруге. Внутри были насосная станция и баллон со смазкой — они получили повреждения.
Правоохранители на месте происшествия обнаружили ряд улик: перчатки, пробку от пластиковой бутылки, кепку, фрагменты ткани. Через несколько дней полиция и ФСБ задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.
Парень заявил, что якобы получил задание на поджог железнодорожного оборудования от кураторов в мессенджере. За выполнение ему обещали заплатить 15 тыс. рублей. Также молодой староосколец сообщил о двоих своих сообщниках. По его словам, на дело они ходили вместе. Кроме того, житель региона признался в поджоге путевой машины 27 августа и одного ящика 20 августа.
Официального подтверждения информации от правоохранительных органов пока нет.