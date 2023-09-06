В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д

Парень заявил, что якобы получил задание на поджог железнодорожного оборудования от кураторов в мессенджере. За выполнение ему обещали заплатить 15 тыс. рублей. Также молодой староосколец сообщил о двоих своих сообщниках. По его словам, на дело они ходили вместе. Кроме того, житель региона признался в поджоге путевой машины 27 августа и одного ящика 20 августа.