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В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д

В Белгородской области поймали подозреваемого в серии поджогов на ж/д

6 сентября 2023, 07:55
Фото: 1MI
Молодой человек из Старого Оскола рассказал следователям, что выполнял задание кураторов. Ему обещали заплатить 15 тыс. рублей, пишет Telegram-канал Baza.

Стало известно о задержании парня в Старом Осколе, которого подозревают в серии поджогов на железной дороге. Как заявил молодой человек, это задание ему якобы дали некие кураторы из Telegram.

По информации источника, 31 августа ночью неизвестные подожгли рельсосмазывающий шкаф в Старооскольском горокруге. Внутри были насосная станция и баллон со смазкой — они получили повреждения.

Правоохранители на месте происшествия обнаружили ряд улик: перчатки, пробку от пластиковой бутылки, кепку, фрагменты ткани. Через несколько дней полиция и ФСБ задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель.

Парень заявил, что якобы получил задание на поджог железнодорожного оборудования от кураторов в мессенджере. За выполнение ему обещали заплатить 15 тыс. рублей. Также молодой староосколец сообщил о двоих своих сообщниках. По его словам, на дело они ходили вместе. Кроме того, житель региона признался в поджоге путевой машины 27 августа и одного ящика 20 августа.

Официального подтверждения информации от правоохранительных органов пока нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Полиция#Задержание#Поджог#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых#Ж/д
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