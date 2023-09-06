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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 08:13

В белгородском Шебекино горел «Белсинтез»

Утро в Белгородской области началось с крупного пожара. В МЧС ответили, что произошло

6 сентября 2023, 07:39
Фото: Bel.ru

В белгородском Шебекино горел «Белсинтез»

Пожар не связан с СВО. По оперативным данным МЧС, обошлось без пострадавших.
Сюжет
Пожар

Столб густого чёрного дыма заметили утром 6 сентября жители приграничного Шебекино. Дым виднелся на окраине города. Горожан быстро успокоили, что пожар бытовой и он не связан с СВО.

Как сообщили в Telegram-канале «ШО Шебекино», произошло короткое замыкание в цеху производства канифоли. То, что пожар бытовой, подтвердили и в МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в 9:30 спасатели получили сообщение о возгорании на территории предприятия ООО «Белсинтез». Уточняется, что на момент происшествия людей на указанной территории не было.

Локализацию пожара объявили в 10:06. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет

Дополнение: пожар уже ликвидирован.

Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при пожаре в Белгородской области. Обстоятельства происшествия неизвестны. До этого в огне погиб 24-летний парень.

Пожар в ШебекиноПожар в Шебекино
Пожар в ШебекиноПожар в Шебекино
Пожар в Шебекино
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Мужчина пострадал при пожаре в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Возгорание#Шебекино#Наталья Корявых#Дым#Цех#Белсинтез
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