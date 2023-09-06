Утро в Белгородской области началось с крупного пожара. В МЧС ответили, что произошло

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Столб густого чёрного дыма заметили утром 6 сентября жители приграничного Шебекино. Дым виднелся на окраине города. Горожан быстро успокоили, что пожар бытовой и он не связан с СВО.
Как сообщили в Telegram-канале «ШО Шебекино», произошло короткое замыкание в цеху производства канифоли. То, что пожар бытовой, подтвердили и в МЧС.
Как сообщили в ведомстве, в 9:30 спасатели получили сообщение о возгорании на территории предприятия ООО «Белсинтез». Уточняется, что на момент происшествия людей на указанной территории не было.
Локализацию пожара объявили в 10:06. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет
Дополнение: пожар уже ликвидирован.
Ранее сообщалось, что мужчина пострадал при пожаре в Белгородской области. Обстоятельства происшествия неизвестны. До этого в огне погиб 24-летний парень.