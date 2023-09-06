Умершего пять лет назад белгородца продолжают приглашать на выборы

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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Updated Сегодня, 14:46
Жительница Белгородской области пожаловалась в соцсетях, что её погибшему сыну продолжают присылать приглашение на выборы.
Сын женщины умер пять лет назад, однако знают ли об этом в избирательной комиссии региона, неизвестно. Все пять лет мужчину приглашали проголосовать на очередных выборах. В доказательство женщина приложила очередную бумажную листовку.
На обращение жительницы региона, опубликованное в Сети, отреагировали в избирательной комиссии. Женщину попросили оставить свои контактные данные, чтобы с ней можно было связаться и обсудить возникшую проблему.
Напомним, что с 8 по 10 сентября в Белгородской области пройдут выборы депутатов. Жителям областного центра предстоит выбрать депутатов в горсовет Белгорода. Состоятся и дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В этот избирательный округ, помимо Грайворонского, входят Краснояружский и Борисовский районы. Помимо этого, депутатов разных уровней будут выбирать и в некоторых муниципалитетах.