Умершего пять лет назад белгородца продолжают приглашать на выборы

Напомним, что с 8 по 10 сентября в Белгородской области пройдут выборы депутатов. Жителям областного центра предстоит выбрать депутатов в горсовет Белгорода. Состоятся и дополнительные выборы депутата облдумы по Грайворонскому одномандатному избирательному округу № 12. В этот избирательный округ, помимо Грайворонского, входят Краснояружский и Борисовский районы. Помимо этого, депутатов разных уровней будут выбирать и в некоторых муниципалитетах.