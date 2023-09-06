Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», работала фирма с 1996 года в Белгороде и занималась арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Андрей Городов. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 17,6 млн рублей.