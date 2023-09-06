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Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»

Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»

6 сентября 2023, 15:29
Фото: 1MI
Фирма присоединилась к другому юрлицу. Это произошло 31 августа текущего года. Занималась организация арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», работала фирма с 1996 года в Белгороде и занималась арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Андрей Городов. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 17,6 млн рублей.

Владельцами числились ООО «Белгородский автовокзал» (99,97%), Дмитрий Тебекин (0,015%) и Михаил Тебекин (0,015%).

31 августа 2023 года компания «Белгородский автовокзал» прекратила деятельность при присоединении к фирме «Белгородский автовокзал».

Последняя зарегистрирована в Белгороде в 2010 году. Отрасль — деятельность автовокзалов и автостанций. Руководитель — Светлана Кавыршина. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 25,7 млн рублей.

Принадлежит организация Дмитрию Тебекину (50%) и Михаилу Тебекину (50%).

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