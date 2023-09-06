Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», работала фирма с 1996 года в Белгороде и занималась арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель — Андрей Городов. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 17,6 млн рублей.
Владельцами числились ООО «Белгородский автовокзал» (99,97%), Дмитрий Тебекин (0,015%) и Михаил Тебекин (0,015%).
31 августа 2023 года компания «Белгородский автовокзал» прекратила деятельность при присоединении к фирме «Белгородский автовокзал».
Последняя зарегистрирована в Белгороде в 2010 году. Отрасль — деятельность автовокзалов и автостанций. Руководитель — Светлана Кавыршина. В 2022 году чистая прибыль предприятия составила 25,7 млн рублей.
Принадлежит организация Дмитрию Тебекину (50%) и Михаилу Тебекину (50%).