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Свыше 5 тысяч белгородцев воспользовались мобильным приложением «Есть свет!»

Свыше 5 тысяч белгородцев воспользовались мобильным приложением «Есть свет!»

6 сентября 2023, 08:10
Фото: «Россети Центр»
Новым сервисом «Россети Центр», предназначенным для информирования потребителей об отключениях электроэнергии, воспользовалось более 5 тысяч жителей Белгородской области.

Приложение позволяет напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала, получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку и оперативно получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по интересующим потребителя адресам. Особенно актуален этот сервис в период неблагоприятных погодных явлений и связанных с ними отключений электроэнергии.

Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства GooglePlay или AppStore, воспользовавшись поиском, а также перейдя по ссылкам или отсканировав QR-код.

Видео: «Россети Центр»

Напомним, в компании уже реализован ряд сервисов для связи с потребителями. В частности, получить информацию об отсутствии электроэнергии можно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220, в разделе «Сообщить об отключении электроэнергии» на официальном сайте компании, либо подписавшись на уведомления по электронной почте или СМС.

Ссылка для устройств на платформе Android .Ссылка для устройств на платформе iOS.

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#Видео#Белгородская область#Оплата#Сервис#Белгород#Кристина Семенчук
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