Свыше 5 тысяч белгородцев воспользовались мобильным приложением «Есть свет!»

Приложение позволяет напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру филиала, получить обратную связь об отключении и времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку и оперативно получать уведомления обо всех плановых и аварийных отключениях по интересующим потребителя адресам. Особенно актуален этот сервис в период неблагоприятных погодных явлений и связанных с ними отключений электроэнергии.