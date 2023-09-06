SuperJob: только 19% горожан считают Белгород лучшим городом для карьеры

Другие российские города-миллионники не смогли преодолеть 50-процентный барьер лучших городов для работы. Например, Казань и Екатеринбург лучшими в этой категории городами считают 4 из 10 жителей. Похожая ситуация складывается и в других мегаполисах, в частности, Нижнем Новгороде и Новосибирске.