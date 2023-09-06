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Карьера

SuperJob: только 19% горожан считают Белгород лучшим городом для карьеры

6 сентября 2023, 09:24
Фото: 1MI
Карьера
Большинство опрошенных горожан считают, что карьеру лучше строить в другом месте, следует из данных исследовательского центра. Ещё 22% респондентов от комментариев воздержались.
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Работа

Только 19% опрошенных жителей областного центра считают, что Белгород можно назвать лучшим городом России для карьеры. 59% респондентов это мнение отвергают. Ещё 22% не стали давать оценки.

Лидером рейтинга стала Москва. 7 из 10 опрошенных москвичей уверены, что лучшего места для продвижения по служебной лестнице не найти. Санкт-Петербург занял второе место. Лучшим городом для карьеры его считают 57% опрошенных жителей Северной столицы.

Другие российские города-миллионники не смогли преодолеть 50-процентный барьер лучших городов для работы. Например, Казань и Екатеринбург лучшими в этой категории городами считают 4 из 10 жителей. Похожая ситуация складывается и в других мегаполисах, в частности, Нижнем Новгороде и Новосибирске.

Опрос проводился с 26 июля по 27 августа 2023 года.

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#Город#Белгородская область#Работа#Белгород#Наталья Корявых#Карьера
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