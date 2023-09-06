Снаряды ВСУ разрушили дом в посёлке Белгородской области

Специалисты уже завершили подомовой обход территории посёлка: разрушен один дом, пострадавших нет. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая оценивает причинённый дому ущерб, после чего будет приниматься решение о том, ремонтировать его или сносить и строить заново. В настоящее время в посёлке проживают около 6500 человек.