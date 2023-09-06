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Published Сегодня, 16:34

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Снаряды ВСУ разрушили дом в посёлке Белгородской области

Снаряды ВСУ разрушили дом в посёлке Белгородской области

6 сентября 2023, 16:34
Фото: Bel.ru
6 сентября под новый обстрел со стороны Украины попал посёлок Уразово Валуйского городского округа. Разрушен один дом, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Специалисты уже завершили подомовой обход территории посёлка: разрушен один дом, пострадавших нет. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая оценивает причинённый дому ущерб, после чего будет приниматься решение о том, ремонтировать его или сносить и строить заново. В настоящее время в посёлке проживают около 6500 человек.

Напомним, посёлок Уразово Валуйского округа регулярно подвергается сильным обстрелам со стороны Украины. 2 сентября случилась очередная атака ВСУ, в результате погиб сотрудник колонии. В момент обстрела он вышел из дома забрать у курьера пиццу и был убит. Женщина-курьер получила травмы, пострадал и друг убитого, жизнь которого спасли большие колонки на окне.

При обстреле Уразово в Белгородской области погиб сотрудник колонии
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#Происшествия#Белгород#Обстрел#Валуйский горокруг#Приграничье#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ#Милена Фишер
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