Снаряды ВСУ разрушили дом в посёлке Белгородской области

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Специалисты уже завершили подомовой обход территории посёлка: разрушен один дом, пострадавших нет. Сейчас на месте работает специальная комиссия, которая оценивает причинённый дому ущерб, после чего будет приниматься решение о том, ремонтировать его или сносить и строить заново. В настоящее время в посёлке проживают около 6500 человек.
Напомним, посёлок Уразово Валуйского округа регулярно подвергается сильным обстрелам со стороны Украины. 2 сентября случилась очередная атака ВСУ, в результате погиб сотрудник колонии. В момент обстрела он вышел из дома забрать у курьера пиццу и был убит. Женщина-курьер получила травмы, пострадал и друг убитого, жизнь которого спасли большие колонки на окне.