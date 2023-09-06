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Скончался руководитель белгородского Роскомнадзора

Скончался руководитель белгородского Роскомнадзора

6 сентября 2023, 16:51
Фото: 1MI
Михаил Юрьевич Негодин не дожил до 60-летия всего два месяца. О его смерти рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Михаил Негодин руководил управлением Роскомнадзора по Белгородской области. До этого он долгое время возглавлял региональную структуру надзора в сфере связи и многое сделал для развития интернета в области.

«В том, что сегодня мы имеем разветвленную сеть интернет в городах, сёлах, школах и медицинских организациях, есть непосредственная заслуга Михаила Юрьевича. Его безвременный уход — это огромная потеря для нашей области», — прокомментировал известие о смерти Михаила Негодина Вячеслав Гладков.

Глава региона отметил, что это был блестящий профессионал цифровой сферы и выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Юрьевича.

Напомним, ранее олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала в эфире НТВ, что три года не может смириться со смертью отца, который страдал бронхиальной астмой. После его кончины она забрала мать к себе.

Фото: https://vk.com/wall639631882_1019151
Белгородская спортсменка Светлана Хоркина рассказала о личной трагедии
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#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Некролог#Милена Фишер#Михаил Негодин
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