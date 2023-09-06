Скончался руководитель белгородского Роскомнадзора

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
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Михаил Негодин руководил управлением Роскомнадзора по Белгородской области. До этого он долгое время возглавлял региональную структуру надзора в сфере связи и многое сделал для развития интернета в области.
«В том, что сегодня мы имеем разветвленную сеть интернет в городах, сёлах, школах и медицинских организациях, есть непосредственная заслуга Михаила Юрьевича. Его безвременный уход — это огромная потеря для нашей области», — прокомментировал известие о смерти Михаила Негодина Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что это был блестящий профессионал цифровой сферы и выразил искренние соболезнования родным, близким, коллегам Михаила Юрьевича.
Напомним, ранее олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала в эфире НТВ, что три года не может смириться со смертью отца, который страдал бронхиальной астмой. После его кончины она забрала мать к себе.