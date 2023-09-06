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СК проверит историю с противоправными призывами белгородца против русских

СК проверит историю с противоправными призывами белгородца против русских

6 сентября 2023, 10:08
Фото: 1MI
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке в связи с призывами жителя Белгородской области к совершению противоправных действий. Об этом сообщает региональный следком.

Следственный комитет проведёт проверку истории с противоправными призывами жителя Белгородской области в отношении русских граждан. Провести соответствующую проверку правоохранителям поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Как сообщается, на просторах Сети появилось обращение белгородца, «который призывает к совершению противоправных действий против русских граждан». О каких конкретно призывах идёт речь, не уточняется. В белгородском следкоме в связи с этим организовали проведение процессуальной проверки.

Добавим, что Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, ранее белгородца осудили за госизмену из-за попытки вступить в «Легион „Свобода России“»*. Его приговорили к тюремному сроку и штрафу.

*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

Белгородца осудили за госизмену из-за попытки вступить в «Легион „Свобода России“»*
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#Белгородская область#Происшествия#Следственный комитет#Проверка#Белгород#Наталья Корявых#Александр бастрыкин#Призывы
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