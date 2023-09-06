СК проверит историю с противоправными призывами белгородца против русских

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Следственный комитет проведёт проверку истории с противоправными призывами жителя Белгородской области в отношении русских граждан. Провести соответствующую проверку правоохранителям поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
Как сообщается, на просторах Сети появилось обращение белгородца, «который призывает к совершению противоправных действий против русских граждан». О каких конкретно призывах идёт речь, не уточняется. В белгородском следкоме в связи с этим организовали проведение процессуальной проверки.
Добавим, что Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
Напомним, ранее белгородца осудили за госизмену из-за попытки вступить в «Легион „Свобода России“»*. Его приговорили к тюремному сроку и штрафу.
*организация признана террористической и запрещена на территории РФ.