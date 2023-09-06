Сено, разбитое авто и дверь: авторы раскрыли три главные загадки «Белгород в цвету»

Ирина Тарасова, автор проекта «Шёлковый путь», поделилась, что ещё ни разу не услышала одинаковой версии, о чём же может говорить красная дверь в их с Татьяной Кудриной саду. А ведь действительно многие проходящие мимо люди задаются этим вопросом. Белгородские архитекторы рассказали, что их проект «Шёлковый путь» символизирует накопление знаний, обмен культурными опытом и мудростью, а также сам путь получения этих знаний. Лиричное название, за которым стоят большие риски. Чтобы познать истину и войти в мир знаний, нужно пройти некоторый путь и прикоснуться к прекрасному. Именно это хотели показать Ирина Тарасова и Татьяна Кудрина. Дверь — для каждого что-то своё. Уже сейчас она заставляет людей задуматься о чём-то, порассуждать. Такого эффекта специалисты и добивались.