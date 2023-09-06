Сено, разбитое авто и дверь: авторы раскрыли три главные загадки «Белгород в цвету»

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Подготовка к фестивалю цветов и садов «Белгород в цвету» продолжается. А у белгородцев уже имеются свои загадочные места и арт-объекты, около которых строятся теории об их значении и назначении. Как говорят сами участники фестиваля, жители Белгорода больше всего заинтересовались красной дверью в парке Победы, разбитым автомобилем в парковых кустах и фигурами из сена у Мастерславля. На пресс-экскурсии журналистам приоткрыли завесу тайны.
Ирина Тарасова, автор проекта «Шёлковый путь», поделилась, что ещё ни разу не услышала одинаковой версии, о чём же может говорить красная дверь в их с Татьяной Кудриной саду. А ведь действительно многие проходящие мимо люди задаются этим вопросом. Белгородские архитекторы рассказали, что их проект «Шёлковый путь» символизирует накопление знаний, обмен культурными опытом и мудростью, а также сам путь получения этих знаний. Лиричное название, за которым стоят большие риски. Чтобы познать истину и войти в мир знаний, нужно пройти некоторый путь и прикоснуться к прекрасному. Именно это хотели показать Ирина Тарасова и Татьяна Кудрина. Дверь — для каждого что-то своё. Уже сейчас она заставляет людей задуматься о чём-то, порассуждать. Такого эффекта специалисты и добивались.
Мы хотели дать людям возможность не только посмотреть, но и прикоснуться к прекрасному. Почувствовать себя гуляющим по королевскому саду, пройти свой «Шёлковый путь» и вдохнуть аромат цветов Запада и Востока. Да, позже этого не станет, но оно навсегда останется в памяти.
Ирина Тарасова, ландшафтный архитектор
Рядом — автомобиль с открытым капотом в кустах. Это уже проект восемнадцатилетнего Андрея Приходько. Куратор проекта «Белгород в цвету» Карина Лазарева рассказала, что юноша вырос во всех смыслах у них на глазах, на фестивальном движении. Его инсталляция задумывалась как создание новой жизни. Символ того, что из чего-то старого и сломанного может что-то прорасти. Андрей уверяет, машина будет светиться и мерцать.
Хотелось что-то живое создать. Из чего-то старого и сломанного. Подумал, что стоит попробовать это сделать. Чтобы всё заново обрело свой смысл даже на свалке.
Андрей Приходько, будущий ландшафтный дизайнер
Не меньшим вниманием белгородцев завладели за дни подготовки к фестивалю четырёхметровые фигуры из сена Мелса Геворгяна. Художник хочет развить данное направление скульптуры в России. Сейчас у него уже есть ученики, которые приехали помогать с подготовкой и проведением мероприятия. В том числе и из Старого Оскола.
В современном искусстве сиюминутная вещь привлекает зрителя. Вот она актуальна. Художники создают сегодня то, что чувствуют прямо сейчас, показывают момент. Это как театр. Минимализм, привлечение вторичного сырья — всё это актуальный способ выражения.
Мелс Геворгян, художник и скульптор
Мелс рассказал о том, что слово «наставник» сегодня нужно показать с положительной стороны. Исключить негатив из слова «наставление». Учителя на своём примере показывают нам верный путь, помогают и оберегают. Растения — тоже наставники. Они говорят о том, что окружающая среда требует внимания.
Также Карина Лазарева продолжила тему недолговечности. Куратор поделилась, что после и во время фестивалей как раз фигуры из сена страдают больше всего. Мелс Геворгян подтвердил, что люди почему-то начинают их растаскивать с особым рвением. Специалисты попросили обратить внимание на это и обратиться к людям с просьбой не разрушать скульптуры из соломы.
Ранее мы уже рассказали, что все цветы, которые будут использованы в качестве украшений улиц к фестивалю, дадут подсказки к новым трендам в мире цветочной моды следующего года. Также представят коллекцию цветов, которые ранее не росли в Белгороде, отличающимся своей индивидуальностью. Это отмечают профессионалы-участники. Город первого салюта и меловых гор — эти темы тоже взяли на вооружение. Виктор Проскуряков уделил им отдельное внимание в своём «Белом саду». А вот множеством цветочных салютов посетителей удивит фонтан «Непобедимый».