Роспись автомобиля и поэтические вечера: как пройдёт фестиваль «Белгород в цвету»?

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Уже через два дня в Белгороде стартует «цветочный» фестиваль. Пресс-служба городской администрации опубликовала афишу мероприятий, которые проведут в рамках фестиваля «Белгород в цвету» с 8 по 10 сентября.
Открытие пройдёт на понтонной сцене в парке Победы 8 сентября в 12:00, после чего для белгородцев сразу покажут концертную программу — различные группы будут выступать до самого вечера. В Белгород также приедет группа Стаса Намина «Цветы».
Во второй день, 9 сентября, на понтонной сцене выступит финалист телепроекта Голос» Эмиль Кадыров — его концерт запланирован на 20:00. А на сцене «Летняя эстрада» в парке Победы в 18:00 пройдёт бал цветов.
В последний день фестиваля «Белгород в цвету» жители смогут посетить поэтический квартирник, расписать автомобиль и принять участие в элегантной дискотеке. Закрытие проекта состоится в 15:00 на сцене «Летняя эстрада».
Для детей на протяжении всех трёх дней в парке «Котофей» устроят показ мультфильмов и спектаклей, интерактивные развлекательные программы и конкурсы. Также каждый день для жителей будут устраивать множество мастер-классов — с 10:00 до 19:00 — и обучающих программ.
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