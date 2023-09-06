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Published Сегодня, 08:45

Modified Сегодня, 08:47

Updated Сегодня, 08:47

Понтонная сцена в парке Победы

Роспись автомобиля и поэтические вечера: как пройдёт фестиваль «Белгород в цвету»?

6 сентября 2023, 08:45
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Понтонная сцена в парке Победы

Мэрия представила программу фестиваля «Белгород в цвету»

Открытие фестиваля состоится в парке Победы 8 сентября в 12:00. Список всех мероприятий опубликовала мэрия Белгорода.
Сюжет
Афиша

Уже через два дня в Белгороде стартует «цветочный» фестиваль. Пресс-служба городской администрации опубликовала афишу мероприятий, которые проведут в рамках фестиваля «Белгород в цвету» с 8 по 10 сентября.

Открытие пройдёт на понтонной сцене в парке Победы 8 сентября в 12:00, после чего для белгородцев сразу покажут концертную программу — различные группы будут выступать до самого вечера. В Белгород также приедет группа Стаса Намина «Цветы».

Во второй день, 9 сентября, на понтонной сцене выступит финалист телепроекта Голос» Эмиль Кадыров — его концерт запланирован на 20:00. А на сцене «Летняя эстрада» в парке Победы в 18:00 пройдёт бал цветов.

В последний день фестиваля «Белгород в цвету» жители смогут посетить поэтический квартирник, расписать автомобиль и принять участие в элегантной дискотеке. Закрытие проекта состоится в 15:00 на сцене «Летняя эстрада».

Для детей на протяжении всех трёх дней в парке «Котофей» устроят показ мультфильмов и спектаклей, интерактивные развлекательные программы и конкурсы. Также каждый день для жителей будут устраивать множество мастер-классов — с 10:00 до 19:00 — и обучающих программ.

Возрастное ограничение: 0+

Афиша фестиваля "Белгород в цвету" Афиша фестиваля "Белгород в цвету"
Афиша фестиваля "Белгород в цвету"
Фото: пресс-служба городской администрации
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