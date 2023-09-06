Роспись автомобиля и поэтические вечера: как пройдёт фестиваль «Белгород в цвету»?

Для детей на протяжении всех трёх дней в парке «Котофей» устроят показ мультфильмов и спектаклей, интерактивные развлекательные программы и конкурсы. Также каждый день для жителей будут устраивать множество мастер-классов — с 10:00 до 19:00 — и обучающих программ.