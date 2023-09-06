«При поддержке холдинга 1МI осенью в России пройдет акция „‚Цифровой диктант‘“»

«Сегодня цифровые сервисы являются частью жизни каждого россиянина, но использовать их во благо, получать максимальный эффект (личный или бизнес) можно только в том случае, если этими технологиями пользоваться правильно», — убежден гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он отметил, что, являясь изначально просветительским, данный проект уже давно стал своеобразным знаком качества для всех, кто связан с цифровыми технологиями. Многие считают: чем больше баллов набрал участник, тем лучше он подготовлен. Особенно важно, по словам Плуготаренко, что акцию поддержали ведущие компании цифрового контура: речь идет не только об их социальной ответственности, но и о вкладе в развитие российских IT-решений.