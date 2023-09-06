«При поддержке холдинга 1МI осенью в России пройдет акция „‚Цифровой диктант‘“»

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Организаторы акции — Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), АНО «Цифровая экономика» и «Народный фронт». Информационный партнер — медиахолдинг 1MI.
Диктант представляет собой ряд тестов, подготовленных для разных возрастных категорий участников: детей (от 7 до 13 лет), подростков (от 14 до 17 лет), взрослых (от 18 до 59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).
Каждое тестирование делится на четыре смысловых блока. Первый блок содержит информацию об основах цифрового потребления, то есть о различных устройствах, базовых программах и приложениях. Второй блок посвящен цифровым компетенциям: работе в соцсетях, интернет-магазинах и других онлайн-сервисах. Третий блок — вопросы цифровой безопасности, в том числе защиты персональных данных и устройств. Материалы четвертого, дополнительного блока связаны с новыми технологиями, среди которых, в частности, искусственный интеллект и умные голосовые помощники. Об этом пишет gorod55.
«Казалось бы, уровень цифровой грамотности граждан должен только расти, ведь все пользуются гаджетами и цифровыми сервисами. Но технологии быстро развиваются, появляются новые цифровые угрозы, поэтому мы видим большую востребованность этой акции», — отметил Сергей Гребенников, директор РАЭК, организатор и идеолог «Цифрового диктанта». Он выразил уверенность, что итогом акции станет не только общий индекс цифровой грамотности россиян, но и личный результат каждого участника, который поможет определить зоны роста и расширить личные компетенции.
Участники «Цифрового диктанта» смогут расширить представление о российских цифровых сервисах и продуктах: в разработке вопросов к блокам тестов участвовали специалисты отечественных IT-компаний. На следующий день после завершения акции, 16 октября, на сайте проекта для участников проведут работу над ошибками.
«Сегодня цифровые сервисы являются частью жизни каждого россиянина, но использовать их во благо, получать максимальный эффект (личный или бизнес) можно только в том случае, если этими технологиями пользоваться правильно», — убежден гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко. Он отметил, что, являясь изначально просветительским, данный проект уже давно стал своеобразным знаком качества для всех, кто связан с цифровыми технологиями. Многие считают: чем больше баллов набрал участник, тем лучше он подготовлен. Особенно важно, по словам Плуготаренко, что акцию поддержали ведущие компании цифрового контура: речь идет не только об их социальной ответственности, но и о вкладе в развитие российских IT-решений.
В прошлом сезоне в акции участвовали более 919 тысяч россиян. В этом году «Цифровой диктант» обещает стать еще масштабнее. Итогом проверки знаний станет определение индекса цифровой грамотности населения России.