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Published Сегодня, 15:29

Modified Сегодня, 15:31

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Подготовка к фестивалю и путешествие в Турцию: что обсуждали белгородцы 6 сентября?

Подготовка к фестивалю и путешествие в Турцию: что обсуждали белгородцы 6 сентября?

6 сентября 2023, 15:29
Фото: 1MI
Пока в Белгороде продолжается подготовка к «цветочному» фестивалю, житель Шебекино уехал на велосипеде в Турцию. Тем временем белгородцы вновь негодуют из-за странных решений в сфере здравоохранения.

«Белгород в цвету»: что ожидается и кто зовёт

Через два дня в Белгороде состоится «цветочный» фестиваль, поэтому городская администрация опубликовала афишу запланированных мероприятий.

Так, открытие фестиваля «Белгород в цвету» состоится 8 сентября в 12:00 на понтонной сцене в парке Победы, после чего целый день гостям будут показывать разнообразную концертную программу.

На протяжении всех трёх дней, с 8 по 10 сентября, для жителей будут устраивать мастер-классы и обучающие программы, показывать выступления различных музыкантов и кавер-групп, а также организуют поэтический квартирник и пригласят расписать автомобиль и принять участие в элегантной дискотеке.

Про детей на фестивале тоже не забыли: в парке «Котофей» для них устроят показ мультфильмов и спектаклей, интерактивные развлекательные программы и конкурсы.

Губернатор Вячеслав Гладков тем временем решил объяснить, почему не отказались от идеи фестиваля в этом году. По его мнению, во время СВО необходимо устраивать праздники, чтобы забыть о плохом и насладиться красивыми пейзажами.

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Шебекинец на велосипеде уехал в Турцию из-под обстрелов

Сергей Волков 31 мая уехал из обстреливаемого Шебекино и некоторое время жил у своих друзей. Позже понял, что возвращаться обратно домой пока не хочет, поэтому принял решение исполнить свою давнюю мечту — отправиться в Турцию на велосипеде.

У мужчины в кармане было всего 27 тысяч рублей, большую часть которых он потратил в Грузии. 16 тысяч рублей у него ушло на приобретение новой карты, на отдых в хостеле и обед в кафе. В итоге на Турцию у белгородца осталось всего 7,6 тысячи рублей.

Рассказами о путешествии и красивыми фотографиями мужчина делится в своём Telegram-канале: с какими трудностями он встречается и чем ему помогают случайные люди.

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С проблемами с сердцем — из Белгорода в Борисовку

Белгородка рассказала, что у неё на работе прихватило сердце, поэтому ей вызвали скорую помощь. Однако медики почему-то решили отправить жительницу города в Борисовскую ЦРБ. При этом пациентка утверждает, что родилась и прописана в Белгороде. Почему её отправили в Борисовку, она не понимает.

Разъяснить ситуацию помог глава областной скорой помощи Алексей Жиров. Он сообщил, что по понедельникам всех белгородцев отправляют в Борисовскую ЦРБ. Такой маршрут был утверждён региональным минздравом.

Ситуацию попытался разъяснить и министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, менять маршрутизацию пациентов ранее пришлось в том числе из-за обстрелов Шебекинского горокруга: местных пациентов нужно было распределить по другим медучреждениям. Однако сейчас больница возобновляет работу, поэтому жителей Белгорода и Белгородского района постараются приблизить к больницам по месту проживания.

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