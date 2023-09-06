Подготовка к фестивалю и путешествие в Турцию: что обсуждали белгородцы 6 сентября?

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:31
Updated Сегодня, 15:31
Через два дня в Белгороде состоится «цветочный» фестиваль, поэтому городская администрация опубликовала афишу запланированных мероприятий.
Так, открытие фестиваля «Белгород в цвету» состоится 8 сентября в 12:00 на понтонной сцене в парке Победы, после чего целый день гостям будут показывать разнообразную концертную программу.
На протяжении всех трёх дней, с 8 по 10 сентября, для жителей будут устраивать мастер-классы и обучающие программы, показывать выступления различных музыкантов и кавер-групп, а также организуют поэтический квартирник и пригласят расписать автомобиль и принять участие в элегантной дискотеке.
Про детей на фестивале тоже не забыли: в парке «Котофей» для них устроят показ мультфильмов и спектаклей, интерактивные развлекательные программы и конкурсы.
Губернатор Вячеслав Гладков тем временем решил объяснить, почему не отказались от идеи фестиваля в этом году. По его мнению, во время СВО необходимо устраивать праздники, чтобы забыть о плохом и насладиться красивыми пейзажами.
Сергей Волков 31 мая уехал из обстреливаемого Шебекино и некоторое время жил у своих друзей. Позже понял, что возвращаться обратно домой пока не хочет, поэтому принял решение исполнить свою давнюю мечту — отправиться в Турцию на велосипеде.
У мужчины в кармане было всего 27 тысяч рублей, большую часть которых он потратил в Грузии. 16 тысяч рублей у него ушло на приобретение новой карты, на отдых в хостеле и обед в кафе. В итоге на Турцию у белгородца осталось всего 7,6 тысячи рублей.
Рассказами о путешествии и красивыми фотографиями мужчина делится в своём Telegram-канале: с какими трудностями он встречается и чем ему помогают случайные люди.
Белгородка рассказала, что у неё на работе прихватило сердце, поэтому ей вызвали скорую помощь. Однако медики почему-то решили отправить жительницу города в Борисовскую ЦРБ. При этом пациентка утверждает, что родилась и прописана в Белгороде. Почему её отправили в Борисовку, она не понимает.
Разъяснить ситуацию помог глава областной скорой помощи Алексей Жиров. Он сообщил, что по понедельникам всех белгородцев отправляют в Борисовскую ЦРБ. Такой маршрут был утверждён региональным минздравом.
Ситуацию попытался разъяснить и министр здравоохранения региона Андрей Иконников. По его словам, менять маршрутизацию пациентов ранее пришлось в том числе из-за обстрелов Шебекинского горокруга: местных пациентов нужно было распределить по другим медучреждениям. Однако сейчас больница возобновляет работу, поэтому жителей Белгорода и Белгородского района постараются приблизить к больницам по месту проживания.