Подготовка к фестивалю и путешествие в Турцию: что обсуждали белгородцы 6 сентября?

У мужчины в кармане было всего 27 тысяч рублей, большую часть которых он потратил в Грузии. 16 тысяч рублей у него ушло на приобретение новой карты, на отдых в хостеле и обед в кафе. В итоге на Турцию у белгородца осталось всего 7,6 тысячи рублей.