«Почему сразу не в Тулу?» Белгородку с проблемами с сердцем увезли в Борисовку

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Белгородку с проблемами с сердцем увезли лечиться в Борисовку. При этом женщина прописана в областном центре и проживает здесь же.
По словам белгородки, у неё на работе прихватило сердце, ей вызвали скорую помощь. Повезли женщину в Борисовскую ЦРБ, где, как она утверждает, нет кардиологии. Пациентка поинтересовалась, зачем везти белгородцев в другой посёлок, и отметила, что условия в палате оставляют желать лучшего. Из плюсов она выделила отношение персонала, однако горожанка всё равно не понимает, почему её госпитализировали не в медучреждение в Белгороде.
«В голове не укладывается: зачем отвезли в другой город, а почему не в Тулу сразу? Это значит, что в Белгороде закончились все кардиологи?» — пишет белгородка.
На обращение ответил глава белгородской скорой помощи Алексей Жиров. Он объяснил, что никакой ошибки тут нет.
В соответствии с действующей маршрутизацией, утверждённой приказом минздрава Белгородской области, госпитализация пациентов терапевтического профиля, жителей города Белгорода, по понедельникам осуществляется в ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ».
Алексей Жиров
Белгородцы в свою очередь напомнили, что инфекционный центр в Терновке ранее перепрофилировали в терапевтический стационар. «Действительно, почему сейчас госпитализируют в районы?» — интересуются жители региона. На этот вопрос ответил глава областного минздрава Андрей Иконников.
В связи с геополитической ситуацией в Шебекинском ГО и вынужденным временным простоем ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» необходимая жителям медпомощь оказывалась в других медорганизациях региона, была изменена маршрутизация госпитализации жителей г. Белгорода и Белгородского района. Так как с 4 сентября возобновлено оказание медпомощи в стационаре ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» по профилю «терапия» и «хирургия», маршрутизация госпитализации жителей г. Белгорода и Белгородского района будет изменена, приближена к месту проживания.
Андрей Иконников