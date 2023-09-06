«Почему сразу не в Тулу?» Белгородку с проблемами с сердцем увезли в Борисовку

По словам белгородки, у неё на работе прихватило сердце, ей вызвали скорую помощь. Повезли женщину в Борисовскую ЦРБ, где, как она утверждает, нет кардиологии. Пациентка поинтересовалась, зачем везти белгородцев в другой посёлок, и отметила, что условия в палате оставляют желать лучшего. Из плюсов она выделила отношение персонала, однако горожанка всё равно не понимает, почему её госпитализировали не в медучреждение в Белгороде.