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Сквер "Студенческий" в Белгороде

Пергола с качелями и амфитеатр: белгородцам представили благоустроенный сквер

6 сентября 2023, 06:34
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Сквер "Студенческий" в Белгороде

На Харгоре в Белгороде благоустроили сквер «Студенческий»

Обновлённый сквер «Студенческий» открыли для посещения 5 сентября, сообщил мэр Валентин Демидов. Благоустроили сквер по профильному нацпроекту.

В Белгороде на улице Костюкова, 69 рабочие закончили благоустраивать «Студенческий» сквер. В зоне отдыха для жителей установили деревянную перголу с качелями и обновили тротуарную плитку.

Для детей и спортсменов в сквере разместили спортплощадку, а для отдыха обустроили амфитеатр со скамьями. Вечерами благоустроенный сквер будет подсвечиваться светильниками в виде шара.

Ремонтные работы в «Студенческом» сквере проводили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Дизайн-проект выбирали сами жители района.

Напомним, что сквер «Студенческий» обещали обновить до 1 сентября. Рабочие приступили к ремонтным работам ещё в апреле.

Сквер "Студенческий" в Белгороде Сквер "Студенческий" в Белгороде
Сквер "Студенческий" в Белгороде Сквер "Студенческий" в Белгороде
Сквер "Студенческий" в Белгороде Сквер "Студенческий" в Белгороде
Сквер "Студенческий" в Белгороде Сквер "Студенческий" в Белгороде
Сквер "Студенческий" в Белгороде
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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