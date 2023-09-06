Пергола с качелями и амфитеатр: белгородцам представили благоустроенный сквер

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В Белгороде на улице Костюкова, 69 рабочие закончили благоустраивать «Студенческий» сквер. В зоне отдыха для жителей установили деревянную перголу с качелями и обновили тротуарную плитку.
Для детей и спортсменов в сквере разместили спортплощадку, а для отдыха обустроили амфитеатр со скамьями. Вечерами благоустроенный сквер будет подсвечиваться светильниками в виде шара.
Ремонтные работы в «Студенческом» сквере проводили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Дизайн-проект выбирали сами жители района.
Напомним, что сквер «Студенческий» обещали обновить до 1 сентября. Рабочие приступили к ремонтным работам ещё в апреле.