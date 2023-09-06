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Пассажир украл у водителя маршрутного автобуса в Белгороде сумку с деньгами

Пассажир украл у водителя маршрутного автобуса в Белгороде сумку с деньгами

6 сентября 2023, 14:50
Фото: 1MI
Парень дождался, пока водитель отвлечётся, забрал сумку и вышел на первой же остановке. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Молодой белгородец украл у водителя маршрутки сумку, в которой было около 16 тыс. рублей. Парня уже поймали.

В полицию обратился 36-летний водитель автобуса. Мужчина сообщил, что у него пропала сумка с деньгами. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний пассажир.

Парень вошёл в автобус и заметил сумку. Он дождался, когда водитель отвлечётся, и забрал её, а затем положил сумку в пакет и вышел на ближайшей остановке. За время расследования горожанин успел потратить деньги на свои нужды. Сотрудники полиции изъяли только сумку.

Против белгородца возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что ещё один житель региона украл из магазина 87 плиток шоколада. Мужчина прихватил две коробки сладостей и пронёс их мимо кассы. Шоколадки он продал.

Не слиплось, потому что продал: белгородец украл из магазина 87 плиток шоколада
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#Город#Белгородская область#Происшествия#Кража#Автобус#Новости Белгорода#Нарочно не придумаешь#Белгород#Наталья Корявых
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