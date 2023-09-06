Пассажир украл у водителя маршрутного автобуса в Белгороде сумку с деньгами

Парень вошёл в автобус и заметил сумку. Он дождался, когда водитель отвлечётся, и забрал её, а затем положил сумку в пакет и вышел на ближайшей остановке. За время расследования горожанин успел потратить деньги на свои нужды. Сотрудники полиции изъяли только сумку.