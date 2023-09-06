Пассажир украл у водителя маршрутного автобуса в Белгороде сумку с деньгами

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:52
Updated Сегодня, 14:52
Молодой белгородец украл у водителя маршрутки сумку, в которой было около 16 тыс. рублей. Парня уже поймали.
В полицию обратился 36-летний водитель автобуса. Мужчина сообщил, что у него пропала сумка с деньгами. Вскоре правоохранители установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 23-летний пассажир.
Парень вошёл в автобус и заметил сумку. Он дождался, когда водитель отвлечётся, и забрал её, а затем положил сумку в пакет и вышел на ближайшей остановке. За время расследования горожанин успел потратить деньги на свои нужды. Сотрудники полиции изъяли только сумку.
Против белгородца возбудили уголовное дело за кражу с причинением значительного ущерба. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Ранее сообщалось, что ещё один житель региона украл из магазина 87 плиток шоколада. Мужчина прихватил две коробки сладостей и пронёс их мимо кассы. Шоколадки он продал.