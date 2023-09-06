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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:36

Updated Сегодня, 14:36

Автоэксперт раскрыл лучший период для покупки новой машины

Названо лучшее время для покупки новых и подержанных автомобилей

6 сентября 2023, 14:34
Фото: Midjourney

Автоэксперт раскрыл лучший период для покупки новой машины

Автоэксперт назвал лучший момент для покупки машины и объяснил, что автомобильному рынку, как и любому другому, присуща своя сезонность. Подробности сообщают «Новые известия».

Эксперт рассказал, когда россиянам стоит покупать новые автомобили. Помощник управляющего «КППС» Максим Загорский объяснил, что автомобильному рынку, как и любому другому, присуща своя сезонность.

По словам Загорского, покупать машину на первичном и вторичном рынках лучше летом. Многие в этот период уезжают в отпуск, и количество покупателей в автосалонах снижается. Дилеры вынуждены предлагать скидки покупателям, чтобы выполнять план продаж.

Как пишет издание со ссылкой на «Ленту.ру», август и сентябрь — не лучший период для покупки. В это время люди как раз возвращаются из отпуска и начинают подыскивать себе автомобили.

Лучшим моментом для покупки новой машины специалист считает декабрь. В это время авто можно взять с весьма высокой скидкой. Как пояснил Загорский, люди обычно готовятся к новогодним праздникам, и поэтому спрос отмечается невысокий.

На вторичном рынке ситуация немного сложнее, однако продавцы всё равно могут снизить цену. Внимание эксперт советует обращать и на стоимость комплектующих и их доступность, валютный курс.

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#Автомобиль#Авто#Россия#Рынок#Покупка#Наталья Корявых
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