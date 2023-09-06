Мода и наука: из-за чего чемпион России и Европы по флористике завидует белгородцам

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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Updated Сегодня, 07:54
«Белгород в цвету» стартует уже в эту пятницу. Фестиваль, приуроченный к году Педагога и наставника, дал толчок для реализации многих проектов. Все они по-своему уникальны. А некоторые даже совместили в себе вещи, которые иногда сложно увидеть стоящими в паре.
К примеру, создатели проекта «Формула сада», который будет находиться на Театральном проезде, хотели показать симбиоз науки и эстетики. Чтобы гости фестиваля, в особенности дети, узнали о ценности живого насаждения для города.
Лора Рудько рассказала, что было проведено уникальное исследование, данные которого использовались при создании арт-инсталляции. Подробности и основные тезисы Лора Рудько и Виктор Проскуряков раскрывать не стали. Архитекторы пообещали, что всё можно будет узнать, увидеть и услышать на самом фестивале. Решили сохранить интригу. Но кое-чем они всё-таки поделились. Для работы привезли растения, которые идеально подходят для местной климатической зоны. Они не болеют в белгородских городских условиях, цветут каждый сезон, а некоторые являются историческими для региона растениями.
Сад может быть не только красивым, но и спасает во многих ситуациях. Это маленький сад, но если бы таких садов было много, что бы это значило для города?
Лора Рудько и Виктор Проскуряков, ландшафтные архитекторы
В том числе и в экономическом плане, делятся с нами. Эксперты расскажут простыми словами про экономический и экологический эффекты воздействия на город своих садов. Всего их будет два — лиственный и хвойный. Также будет два QR-кода, по одному на сад. С их помощью можно будет узнать общую и дополнительную информацию о проекте.
Растения несут свою пользу, но она глубже, чем может показаться. Виктор Проскуряков уверяет, что с их помощью можно решить множество проблем, если грамотно использовать. Снижение нагрузки на канализационные линии и снижение температурного режима также могут обеспечить зелёные насаждения. Или сэкономить городской бюджет. Подобная сумма экономии подсчитана для каждой инсталляции. С одной стороны арт-объекты, а с другой стороны — обучающий контент, говорит Лора Рудько. Создатели «Формулы сада» прибыли удивлять белгородцев из Санкт-Петербурга, как рассказала куратор фестиваля Карина Лазарева. Однако сами дизайнеры шутят:
Ну мы же в Белгороде — так что мы уже белгородские.
Виктор Проскуряков, ландшафтный архитектор
Но сильно удивлять, как оказалось, умеет и сам Белгород. Город особенно впечатлил Романа Штенгауэра. Он родом из Новосибирска, «третьего города в России». И немножко завидует белгородцам, как сам признаётся.
Для всех наших профессионалов было приятным удивлением видеть, что в городе так много делается для людей. Чисто, красиво. Видно, что за городом ухаживают, создают много новых вещей. Поэтому наша команда, которая уже здесь была, с удовольствием приезжает снова.
Роман Штенгауэр, чемпион России и Европы по флористике
Роман Штенгауэр поделился, что его личный проект «Цветочный променад» будет состоять из более 18 объектов, а на фестивале будет много роз, хризантем, гербер, гвоздик. Можно будет увидеть и множество более экзотических цветов, названия которых он и сам узнал впервые. Также чемпион по флористике рассказал о теме городских садов или городских полей. Это модное направление, когда в городской среде используют растения, которые создают впечатление и выглядят так, будто на улице появился кусочек поля. Много злаков, легких полевых растений. Но и тут не всё так просто. В полях — цветы обычные, а тут — с изюминкой. Другой цвет, форма, размер. Потому что это многообразие не выкопано на природе, а выращено специально.
На самом деле модное — это всё давно забытое старое, следом подтвердили московские специалисты. Марина и Елена занимаются комплексным благоустройством городской территории, больших парков и скверов, набережных в Москве. Они третий раз в Белгороде и всегда участвуют в оформлении улиц. Женщины поделились:
В 90-х была мода на гортензии, а потом эта мода внезапно исчезла. Сейчас всё возобновляется. Гортензия — очень благородное растение, достаточно неприхотливое. Поэтому привезли очень много гортензии, коллекций цветов, которые ранее не росли в Белгороде. После фестиваля всё будет высажено по городу. Места выберет белгородский ландшафтный архитектор.