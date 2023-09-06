Мода и наука: из-за чего чемпион России и Европы по флористике завидует белгородцам

Роман Штенгауэр поделился, что его личный проект «Цветочный променад» будет состоять из более 18 объектов, а на фестивале будет много роз, хризантем, гербер, гвоздик. Можно будет увидеть и множество более экзотических цветов, названия которых он и сам узнал впервые. Также чемпион по флористике рассказал о теме городских садов или городских полей. Это модное направление, когда в городской среде используют растения, которые создают впечатление и выглядят так, будто на улице появился кусочек поля. Много злаков, легких полевых растений. Но и тут не всё так просто. В полях — цветы обычные, а тут — с изюминкой. Другой цвет, форма, размер. Потому что это многообразие не выкопано на природе, а выращено специально.