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Зарплата

Курская область опередила Белгородскую по зарплатам

6 сентября 2023, 08:35
Фото: 1MI
Зарплата
В июне средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области составила 54,6 тыс. рублей. Ближайшие соседи по Центральному Черноземью опередили регион по этому показателю, следует из данных Белгородстата.

Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области в июне 2023 года составила 54,6 тыс. рублей. Это на 14,1% больше, чем в июне 2022 года. На 14,1% увеличилась зарплата и по РФ — до 76,6 тыс. рублей. По регионам ЦФО показатель вырос на 13,8% — до 95,2 тыс. рублей.

Среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область по уровню начисленной зарплаты обгоняют Курская и Воронежская области. В целом по ЦФО уровень выше в Москве, Подмосковье, Калужской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Тверской областях.

При этом среднедушевые доходы белгородцев в первом полугодии достигли почти 41 тыс. рублей. Выше только в Москве и Московской области. В среднем по стране этот показатель составил 44,6 тыс. рублей, а в ЦФО — 59,7 тыс. рублей.

Кроме того, реальные денежные доходы населения Белгородчины в январе–июне 2023 по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 5,1 процентного пункта. По ЦФО рост составил 5,2 п. п., а по стране — 3,9 п. п.

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#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Белгородстат#Цфо#Россия#Наталья Корявых
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