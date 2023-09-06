Курская область опередила Белгородскую по зарплатам

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Updated Сегодня, 08:37
Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области в июне 2023 года составила 54,6 тыс. рублей. Это на 14,1% больше, чем в июне 2022 года. На 14,1% увеличилась зарплата и по РФ — до 76,6 тыс. рублей. По регионам ЦФО показатель вырос на 13,8% — до 95,2 тыс. рублей.
Среди регионов Центрального Черноземья Белгородскую область по уровню начисленной зарплаты обгоняют Курская и Воронежская области. В целом по ЦФО уровень выше в Москве, Подмосковье, Калужской, Тульской, Ярославской, Рязанской, Тверской областях.
При этом среднедушевые доходы белгородцев в первом полугодии достигли почти 41 тыс. рублей. Выше только в Москве и Московской области. В среднем по стране этот показатель составил 44,6 тыс. рублей, а в ЦФО — 59,7 тыс. рублей.
Кроме того, реальные денежные доходы населения Белгородчины в январе–июне 2023 по отношению к аналогичному периоду прошлого года выросли на 5,1 процентного пункта. По ЦФО рост составил 5,2 п. п., а по стране — 3,9 п. п.