Курская область опередила Белгородскую по зарплатам

Средняя номинальная начисленная зарплата в Белгородской области в июне 2023 года составила 54,6 тыс. рублей. Это на 14,1% больше, чем в июне 2022 года. На 14,1% увеличилась зарплата и по РФ — до 76,6 тыс. рублей. По регионам ЦФО показатель вырос на 13,8% — до 95,2 тыс. рублей.