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Published Сегодня, 13:52

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Updated Сегодня, 13:54

"Белгород в цвету"

«Кто-то скажет: не вовремя». Что думает Гладков о проведении фестиваля в Белгороде?

6 сентября 2023, 13:52
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
"Белгород в цвету"

Николай Дроздов пригласил белгородцев посетить «цветочный» фестиваль

Глава региона на своих страницах в соцсетях анонсировал фестиваль «Белгород в цвету», открытие которого состоится уже в эту пятницу. Губернатор также ответил, почему, по его мнению, устраивать праздники важно.

Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях опубликовал видео с процессом подготовки к фестивалю «Белгород в цвету» и рассказал, что он думает о проведении праздника во время СВО.

Губернатор считает, что устраивать подобные праздники в непростое время необходимо, чтобы забыть о плохом и посмотреть на красивые пейзажи Белгородской области.

Кто-то скажет: не вовремя. А мне кажется, именно сейчас особенно важно остановиться, посмотреть на нашу замечательную природу — реки, леса, поля — и сказать: «Я люблю тебя, жизнь!»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Интересно, что в видео появился российский зоолог Николай Дроздов. Он пригласил жителей региона посетить фестиваль «Белгород в цвету».

Фестиваль «Белгород в цвету» проходит в регионе уже третий год подряд. В этот раз его посвятили Году педагога и наставника: различные мероприятия, включая концерты и мастер-классы, будут проходить на девяти площадках на протяжении трёх дней.

Открытие фестиваля состоится в пятницу, 8 сентября, в 12:00 на понтонной сцене в парке Победы.

"Белгород в цвету"
Видео: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Роспись автомобиля и поэтические вечера: как пройдёт фестиваль «Белгород в цвету»?
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