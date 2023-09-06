«Кто-то скажет: не вовремя». Что думает Гладков о проведении фестиваля в Белгороде?

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Вячеслав Гладков на своих страницах в соцсетях опубликовал видео с процессом подготовки к фестивалю «Белгород в цвету» и рассказал, что он думает о проведении праздника во время СВО.
Губернатор считает, что устраивать подобные праздники в непростое время необходимо, чтобы забыть о плохом и посмотреть на красивые пейзажи Белгородской области.
Кто-то скажет: не вовремя. А мне кажется, именно сейчас особенно важно остановиться, посмотреть на нашу замечательную природу — реки, леса, поля — и сказать: «Я люблю тебя, жизнь!»
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Интересно, что в видео появился российский зоолог Николай Дроздов. Он пригласил жителей региона посетить фестиваль «Белгород в цвету».
Фестиваль «Белгород в цвету» проходит в регионе уже третий год подряд. В этот раз его посвятили Году педагога и наставника: различные мероприятия, включая концерты и мастер-классы, будут проходить на девяти площадках на протяжении трёх дней.
Открытие фестиваля состоится в пятницу, 8 сентября, в 12:00 на понтонной сцене в парке Победы.