Корпорация МСП: Правительство РФ окажет поддержку малым и средним предприятиям

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Новую стратегию разрабатывали совместно Минэкономразвития РФ и Корпорация МСП, сообщает издание kommersant.ru.
Количество субъектов МСБ в Российской Федерации отличается стабильностью и держится на уровне примерно шести миллионов. Таких результатов удалось достичь за счет комплекса мер. Так, сократилось число проверок, были запущены новые решения в налогообложении предпринимателей и обеспечен устойчивый спрос на продукцию МСП-предприятий. Еще один важный фактор связан с повышением доступности кредитов на развитие бизнеса.
Меры господдержки МСП-сектора доказали свою действенность. На это обратил внимание глава Минэкономразвития Максим Решетников. Министр отметил, что, несмотря на действующие ограничения из-за западных санкций и пандемии, количество предприятий в секторе МСП увеличилось.
Согласно данным Минэкономразвития, получатели господдержки уже через год показывают достаточно высокий рост показателей: вдвое — по уровню дохода и в восемь раз — по занятости. Решетников сообщил, что случаи закрытия бизнеса в течение трех лет среди предпринимателей, обратившихся за финансовой поддержкой, встречаются в 6 раз реже по сравнению с теми, кто финансирования не получил. Бизнес получателей поддержки растет быстрее, и они платят больше налогов в бюджет.
Помимо этого, министр отметил, что работа по разработке нового комплекса мер господдержки на 2025–2030 годы направлена на достижение таких целей, как рост численности занятых граждан и уровня их доходов, увеличение вклада МСБ в ВВП Российской Федерации, стимулирование развития малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей — технологических предприятий, информационной и туристической сфер, а также обрабатывающей промышленности.
Как рассказал глава КМСП Александр Исаевич, корпорации удалось распространить меры поддержки на все субъекты страны. Особенно их эффективность заметна в регионах, где кредитование с господдержкой увеличилось более чем на четверть: это Севастополь, Республика Крым, кавказские и дальневосточные регионы. Исаевич подчеркнул, что за счет внедрения «зонтичного» механизма поручительств кредитование для предпринимателей стало более доступным.
К 2030 году планируется нарастить долю среднего предпринимательства в два раза, увеличить вклад МСП в ВВП до 28 процентов, то есть на 3 п. п., а также увеличить доходы на одного работника в МСП-секторе почти на 25 процентов.
Об основных задачах следующего этапа работы рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Главная цель сейчас состоит в том, чтобы компании существовали как можно дольше. Также необходимо осуществить привязку всех мер поддержки к увеличению дохода в расчете на одного работника малого или среднего предприятия. В число приоритетных направлений вошел и экспорт МСП. По словам спикера, необходимо работать над инструментами и механизмами для более активных поставок продукции МСП-предприятий на внешние рынки.
Для структурной перестройки в МСП-секторе необходимо, чтобы федеральное Министерство экономического развития, КМСП и представители властей в субъектах РФ стандартизировали меры поддержки в регионах, подытожил Андрей Белоусов.