Корпорация МСП: Правительство РФ окажет поддержку малым и средним предприятиям

Согласно данным Минэкономразвития, получатели господдержки уже через год показывают достаточно высокий рост показателей: вдвое — по уровню дохода и в восемь раз — по занятости. Решетников сообщил, что случаи закрытия бизнеса в течение трех лет среди предпринимателей, обратившихся за финансовой поддержкой, встречаются в 6 раз реже по сравнению с теми, кто финансирования не получил. Бизнес получателей поддержки растет быстрее, и они платят больше налогов в бюджет.