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Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:23

Updated Сегодня, 16:23

Стало известно, как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах

Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?

6 сентября 2023, 16:19
Фото: Bel.ru

Стало известно, как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах

Подробности учебных мероприятий рассказал губернатор Белгородской области во время прямого эфира. Всего есть два основных вида угроз.
Сюжет
Школы

Одним из вопросов губернатору касался проведения учебной эвакуации в школах. Женщину поразило, что в одной из школ в это время «двери закрывают намертво: ни оттуда, ни туда никто не попадёт». Вячеслава Гладкова это не удивило — так и должно быть. Он объяснил, что в Белгородской области для школ есть два виды угрозы: обстрелы и террористическая опасность.

И то, и другое говорит о том, что необходимо эвакуировать и спрятать наших детей в наиболее безопасное место, которыми являются подвальные и полуподвальные помещения. Поэтому на то время, когда они спускаются в эти укрытия, входные двери на территории школы должны быть закрыты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона отметил, что действия сотрудников школы нареканий не вызывают в этом вопросе. Также власти активно контролируют безопасность в учебных учреждениях и подготовительные мероприятия на случай угрозы. В частности, этим занимается начальник управления общественной безопасности Евгений Воробьёв.

Названы безопасные районы для эвакуации белгородцев в случае ЧС
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#Белгородская область#Школы#Школьник#Белгород#Вячеслав Гладков#Укрытие#Учебная эвакуация#Эвакуация школьников#Милена Фишер
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