Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?

Одним из вопросов губернатору касался проведения учебной эвакуации в школах. Женщину поразило, что в одной из школ в это время «двери закрывают намертво: ни оттуда, ни туда никто не попадёт». Вячеслава Гладкова это не удивило — так и должно быть. Он объяснил, что в Белгородской области для школ есть два виды угрозы: обстрелы и террористическая опасность.