Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:23
Updated Сегодня, 16:23
Одним из вопросов губернатору касался проведения учебной эвакуации в школах. Женщину поразило, что в одной из школ в это время «двери закрывают намертво: ни оттуда, ни туда никто не попадёт». Вячеслава Гладкова это не удивило — так и должно быть. Он объяснил, что в Белгородской области для школ есть два виды угрозы: обстрелы и террористическая опасность.
И то, и другое говорит о том, что необходимо эвакуировать и спрятать наших детей в наиболее безопасное место, которыми являются подвальные и полуподвальные помещения. Поэтому на то время, когда они спускаются в эти укрытия, входные двери на территории школы должны быть закрыты.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона отметил, что действия сотрудников школы нареканий не вызывают в этом вопросе. Также власти активно контролируют безопасность в учебных учреждениях и подготовительные мероприятия на случай угрозы. В частности, этим занимается начальник управления общественной безопасности Евгений Воробьёв.