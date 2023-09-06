Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты двух белгородских сёл

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Утром 6 сентября под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет, однако была повреждена линия электропередачи.
Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сёл Вязовое и Илёк-Пеньковка. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что в 09:13 жителям сёл Вязовое и Илёк-Пеньковка пришли СМС-оповещения об обстреле от РСЧС. Белгородцев просили срочно спуститься в укрытия.