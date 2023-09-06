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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Обстрел, фото тематическое

Из-за обстрела ВСУ под отключение попали абоненты двух белгородских сёл

6 сентября 2023, 07:05
Фото: 1MI
Обстрел, фото тематическое

ВСУ обстреляли окраину Вязового в Белгородской области

Атаке подверглось село Вязовое Краснояружского района. Обошлось без пострадавших, сообщил глава региона.
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Обстрел

Утром 6 сентября под обстрел ВСУ попала окраина села Вязовое Краснояружского района. По информации губернатора области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет, однако была повреждена линия электропередачи.

Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сёл Вязовое и Илёк-Пеньковка. Аварийные бригады в ближайшее время приступят к ликвидации последствий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что в 09:13 жителям сёл Вязовое и Илёк-Пеньковка пришли СМС-оповещения об обстреле от РСЧС. Белгородцев просили срочно спуститься в укрытия.

В Белгородской области за неделю стало больше пострадавших от обстрелов домов
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#Белгородская область#Происшествия#Отключение#Краснояружский район#Вячеслав Гладков#Обстрел#Повреждения#Линия электропередачи#Вязовое#Разрушения#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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