Из обстреливаемого Шебекино белгородец добрался на велосипеде в Турцию

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Сергей Волков покинул Шебекино 31 мая. Месяц жил у девушки, ещё один — у друга. Возвращаться обратно в Шебекино мужчина не хотел, поэтому решил исполнить давнюю мечту и отправиться на велосипеде в Стамбул через Грузию. За всё время белгородец проехал 1,5 тысячи километров. Обратил на эту историю внимание «Фонарь».
За 13 дней в Грузии белгородец потратил 16 тысяч рублей. Деньги ушли на покупку новой сим-карты, отдых в хостеле, обед в кафе. На Турцию у него осталось только 7,6 тысячи рублей.
О своих приключениях Сергей Волков рассказывает в своём Telegram-канале. Он описывает, с какими трудностями встречается и чем ему помогают случайные люди, делится пейзажами.
Ранее ещё один житель Шебекино — 42-летний Антон Чирков — на велосипеде доехал до Москвы. 1 июня из Шебекино мужчина сразу направился в село Безлюдовка к своей сестре, но затем решил ехать дальше. Белгородец взял с собой палатку и некоторые вещи и уже через три дня на велосипеде приехал в Москву.