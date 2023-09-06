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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Сергей Волков

Из обстреливаемого Шебекино белгородец добрался на велосипеде в Турцию

6 сентября 2023, 09:38
Фото: из личного архива Сергея Волкова
Сергей Волков

Житель Шебекино добрался до Турции на велосипеде

В кармане шебекинца было всего 27 тыс. рублей, когда он отправился в путешествие. Путевыми заметками житель региона делится в своём Telegram-канале.

Сергей Волков покинул Шебекино 31 мая. Месяц жил у девушки, ещё один — у друга. Возвращаться обратно в Шебекино мужчина не хотел, поэтому решил исполнить давнюю мечту и отправиться на велосипеде в Стамбул через Грузию. За всё время белгородец проехал 1,5 тысячи километров. Обратил на эту историю внимание «Фонарь».

За 13 дней в Грузии белгородец потратил 16 тысяч рублей. Деньги ушли на покупку новой сим-карты, отдых в хостеле, обед в кафе. На Турцию у него осталось только 7,6 тысячи рублей.

О своих приключениях Сергей Волков рассказывает в своём Telegram-канале. Он описывает, с какими трудностями встречается и чем ему помогают случайные люди, делится пейзажами.

Ранее ещё один житель Шебекино — 42-летний Антон Чирков — на велосипеде доехал до Москвы. 1 июня из Шебекино мужчина сразу направился в село Безлюдовка к своей сестре, но затем решил ехать дальше. Белгородец взял с собой палатку и некоторые вещи и уже через три дня на велосипеде приехал в Москву.

Шебекинец уехал от обстрелов ВСУ в Москву на велосипеде
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#Общество#Турция#Велосипед#Путешествие#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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