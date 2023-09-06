Из обстреливаемого Шебекино белгородец добрался на велосипеде в Турцию

Ранее ещё один житель Шебекино — 42-летний Антон Чирков — на велосипеде доехал до Москвы. 1 июня из Шебекино мужчина сразу направился в село Безлюдовка к своей сестре, но затем решил ехать дальше. Белгородец взял с собой палатку и некоторые вещи и уже через три дня на велосипеде приехал в Москву.