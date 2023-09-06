Илья Баланин: Количество прошедших диспансеризацию граждан выросло до 44 млн человек

Как передает rg.ru, он рассказал, что объемы оказанной профилактической медпомощи выросли более чем на 57%, а углубленная диспансеризация стала гражданам доступнее. Так, ФОМС за семь месяцев направил на эти цели пять миллиардов рублей, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Объемы углубленной диспансеризации увеличились с 3,4 до 4,3 миллиона комплексных посещений (+28,7%).