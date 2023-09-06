Илья Баланин: Количество прошедших диспансеризацию граждан выросло до 44 млн человек

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Как передает rg.ru, он рассказал, что объемы оказанной профилактической медпомощи выросли более чем на 57%, а углубленная диспансеризация стала гражданам доступнее. Так, ФОМС за семь месяцев направил на эти цели пять миллиардов рублей, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Объемы углубленной диспансеризации увеличились с 3,4 до 4,3 миллиона комплексных посещений (+28,7%).
Глава ФОМС напомнил, что углубленную диспансеризацию могут пройти граждане, которые перенесли коронавирусную инфекцию.
Он также подчеркнул, что в этом году изменен механизм оплаты профосмотров. Теперь средства выделяются на единицу объема оказанной медпомощи, то есть поликлиники получают столько денег, на сколько предоставили услуг. Таким образом можно эффективнее расходовать средства фонда и мотивировать поликлиники на работу с населением.