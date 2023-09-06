Где заняться шопингом и развлечься в Белгороде? Плюсы и минусы торговых центров

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Этот торговый комплекс — один из самых популярных среди белгородцев. Как правило, здесь очень людно. Удобное расположение, наличие своих аттракционов, боулинга и других развлечений, фудкорта и полноценных кафе, а ещё множество магазинов. Также регулярно здесь проводятся бесплатные мероприятия: выступления, концерты, квесты, вечеринки для детей.
Преимущества
Отдельно выделим паркинг, который находится прямо внутри ТРЦ. Можно припарковать авто на том этаже, где вас ждут масштабные покупки и далеко не нести пакеты.
Такого количества развлечений, как здесь, не найти в Белгороде в одном месте. Ледовая арена, боулинг, ночной клуб и караоке, кинотеатр, небольшой парк развлечений внутри ТРЦ, детский клуб и даже мини-отель. В магазинах также можно найти всё — от одежды и обуви до электроники, корма для животных, книг и бисера для своего хобби. Есть большой продуктовый гипермаркет. «Гринн» — неплохой вариант, чтобы купить всё и сразу, либо совместить покупки с отдыхом. Вопрос только в цене.
Недостатки
Пожалуй, главный из них — количество людей внутри и постоянный шум. Гринн действительно можно назвать самым шумным ТРЦ в Белгороде: из-за разговоров, музыки, рекламы, выступлений. Людям, которые не любят толпы, лучше посетить другие торговые центры. С головной болью, как вы понимаете, тоже лучше не заглядывать. А пытаться комфортно провести время за перекусом на фудкорте — бесполезно, если вы хотите с кем-то спокойно поговорить. Фудкорт — одно из самых активных и шумных мест в «Мега Гринне».
Этот торговый центр служит своеобразной границей между городом и районом — Белгородом и Дубовым. Несмотря на то, что он собирает внутри не только жителей Харгоры и ближайших населённых пунктов Белгородского района, ощущения толпы здесь практически не бывает. Хотя по забитой парковке так и не скажешь.
Преимущества
Большая парковка. Необычная фишка этого ТРЦ — спортзал внутри, который находится на втором этаже. Также в «Сити Молле» есть, помимо фудкорта, семейный ресторан итальянской кухни и хинкальная. В торговом центре довольно тихо, много пространства. При этом в кинотеатре ТРЦ есть отдельная VIP-зона для зрителей с удобными диванчиками и креслами. По вечерам здесь часто показывают старые зарубежные фильмы на языке оригинала. Такого в Белгороде больше нет.
Недостатки
Главный недостаток этого места — плохая вентиляция. Как здесь работают сотрудники, особенно летом, остаётся большим вопросом. В холодное время года всё немного стабилизируется, но верхнюю одежду нужно снимать сразу, даже осеннюю. Если вы ищете место для времяпрепровождения с детьми, «Сити Молл» тоже вряд ли подойдёт, за исключением похода на мультфильм. Здесь гораздо меньше развлечений, чем в «Гринне». Есть мягкая зона для маленьких детей, возможность покататься на машинках (снова же — маленьким детям и без отдельной зоны как таковой) и кинотеатр.
До появления «Мега Гринна» этот торговый центр всегда был полон посетителей и мог бороться за первенство с «Сити Моллом». Сейчас ситуация изменилась, однако РИО» — по-прежнему очень приятное, чистое место с хорошей вентиляцией, умеренным шумом и фонтаном внутри. Также здесь всегда можно попасть на сеанс в кино — аншлаг бывает редко, при этом днём билеты — самые дешёвые в городе. А по выходным для детей проводят мастер-классы и анимационные программы.
Среди недостатков — в «РИО» не всё можно найти. Здесь меньше магазинов, чем в других крупных ТРЦ.
Этот торговый центр построили в центре города в 1981 году. Старее только «Маяк». Он удобно расположен, здесь можно выпить кофе и перекусить, сходить за продуктами, купить одежду, обувь, технику или игрушки детям. А вот развлечься не получится. Так что это место подойдёт, если вам нужно быстро зайти по делам в центре города и без детей.
Это самый старый торговый центр Белгорода, раньше он был крупнейшим торговым предприятием региона. Свои двери «Маяк» распахнул в 1963 году, торговые помещения внутри размещаются на четырёх этажах, включая цокольный. ТЦ расположен в историческом центре города — рядом с Центральным рынком и Соборной площадью. Внутри находится множество мелких отделов различной специализации, есть даже продуктовый супермаркет.
Из плюсов торгового центра можно отметить удобное расположение и хорошую транспортную и пешеходную доступность. Из минусов — отсутствие собственной парковки, тесноту внутри и исключительно торговую специализацию. Заведений общепита, детских и взрослых развлечений в нём вы не найдёте. Нет здесь и эскалаторов, присущих крупным торговым центром, зато работает лифт.
Один из самых «молодых» торговых центров Белгорода, построенный на Харьковской горе рядом с телевышкой. Светлый, просторный, с хорошей вентиляцией и подземной парковкой. Он, конечно, уступает по размерам таким ТРЦ, как «Сити Молл» и «Мега Гринн», но для небольшого шопинга вполне подойдёт, если не хочется далеко ехать. Здесь гораздо меньше специализированных магазинов, основная их масса нацелена на продажу одежды, зато есть продуктовый супермаркет, а на первом этаже всегда пахнет кофе. Как и «Маяк», он ориентирован, прежде всего, на торговые магазины, развлечений здесь нет. Зато есть предприятия общепита, где можно пообедать или отдохнуть от шопинга.
Из плюсов можно отметить удобное расположение в спальном районе города, просторность и современность, транспортную и пешеходную доступность. Из минусов — маленький ассортимент магазинов и отсутствие развлекательных услуг.