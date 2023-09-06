Где заняться шопингом и развлечься в Белгороде? Плюсы и минусы торговых центров

Один из самых «молодых» торговых центров Белгорода, построенный на Харьковской горе рядом с телевышкой. Светлый, просторный, с хорошей вентиляцией и подземной парковкой. Он, конечно, уступает по размерам таким ТРЦ, как «Сити Молл» и «Мега Гринн», но для небольшого шопинга вполне подойдёт, если не хочется далеко ехать. Здесь гораздо меньше специализированных магазинов, основная их масса нацелена на продажу одежды, зато есть продуктовый супермаркет, а на первом этаже всегда пахнет кофе. Как и «Маяк», он ориентирован, прежде всего, на торговые магазины, развлечений здесь нет. Зато есть предприятия общепита, где можно пообедать или отдохнуть от шопинга.