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Фёдор Емельяненко ведёт переговоры о проведении боя против Майка Тайсона

Фёдор Емельяненко ведёт переговоры о проведении боя против Майка Тайсона

6 сентября 2023, 12:14
Фото: 1MI
О переговорах сообщил партнёр Емельяненко по команде Вадим Немков, пишет ТАСС. По словам Немкова, для Емельяненко это новый вызов.

Фёдор Емельяненко может выйти на бой против Майка Тайсона. Он этом рассказал партнёр бойца по команде Вадим Немков. Он пояснил, что Емельяненко ведёт переговоры по поводу боксёрского поединка.

Как отметил Немков, Тайсон — легенда бокса, и «он будет опасен в любом возрасте». Также боец добавил, что для Емельяненко это новый вызов.

«Не его стихия. Хотя последние бои он проводил в стойке. Переговоры идут, как я понимаю, перчатки будут не десять унций, а побольше», — говорит Вадим Немков.

Как пишет агентство, на счету Емельяненко 40 побед и семь поражений в смешанных единоборствах. Один из боёв признали несостоявшимся.

Напомним, в конце августа Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА. При этом из самой организации старооскольский боец не ушёл.

Фёдор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА
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#Белгородская область#Спорт#Федор емельяненко#Бой#Бокс#Вадим Немков#Белгород#Наталья Корявых#Майк Тайсон
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