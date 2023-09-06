«Динамика положительная». Что известно о состоянии раненной при обстреле белгородки

5 сентября Козинка дважды попала под обстрелы ВСУ. В результате атак противника погиб мужчина. Он получил ранения и скончался на месте. Как выяснилось, в день трагедии он шёл к соседям в гости. Укрыться в доме белгородец не успел — его убило снарядом прямо во дворе.