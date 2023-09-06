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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшей от обстрела белгородки

«Динамика положительная». Что известно о состоянии раненной при обстреле белгородки

6 сентября 2023, 06:30
Фото: 1MI

Губернатор Гладков рассказал о состоянии пострадавшей от обстрела белгородки

Состояние женщины стабильное. Как утверждают врачи, динамика положительная. Об этом глава региона написал на своей странице в соцсети.
Сюжет
Обстрел

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как чувствует себя женщина, пострадавшая из-за обстрела села Козинка в Грайворонском горокруге накануне. Она находится в стабильном состоянии. Как говорят врачи, динамика положительная, состояние жительницы региона улучшилось. Ранее пенсионерку перевели из реанимации в общую палату.

«Надеюсь, что в ближайшее время она вернётся к своим родным. Если будет необходимость, окажем дальнейшую помощь в реабилитации после ранения», — добавил Гладков.

5 сентября Козинка дважды попала под обстрелы ВСУ. В результате атак противника погиб мужчина. Он получил ранения и скончался на месте. Как выяснилось, в день трагедии он шёл к соседям в гости. Укрыться в доме белгородец не успел — его убило снарядом прямо во дворе.

Пришёл в гости: как погиб белгородец в Козинке во время обстрела
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