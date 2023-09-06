«Динамика положительная». Что известно о состоянии раненной при обстреле белгородки

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как чувствует себя женщина, пострадавшая из-за обстрела села Козинка в Грайворонском горокруге накануне. Она находится в стабильном состоянии. Как говорят врачи, динамика положительная, состояние жительницы региона улучшилось. Ранее пенсионерку перевели из реанимации в общую палату.
«Надеюсь, что в ближайшее время она вернётся к своим родным. Если будет необходимость, окажем дальнейшую помощь в реабилитации после ранения», — добавил Гладков.
5 сентября Козинка дважды попала под обстрелы ВСУ. В результате атак противника погиб мужчина. Он получил ранения и скончался на месте. Как выяснилось, в день трагедии он шёл к соседям в гости. Укрыться в доме белгородец не успел — его убило снарядом прямо во дворе.