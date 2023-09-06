Членов этнической группы в Белгороде наказали за непостановку на воинский учёт

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В Белгородской области полиция, ФСБ и Росгвардия проводят рейды по нарушениям миграционного законодательства и фактам уклонения от воинского учёта. Правоохранители выявили ряд нарушений.
В Белгороде полицейские нашли четверых представителей этнической группы, которые уже стали гражданами России, но не встали на воинский учёт. Их привезли в отдел и привлекли к административной ответственности (ст. 21.5 КоАП РФ — от ста до пятисот рублей штрафа).
Также полиция проверила дом, где были поставлены на учёт иностранцы. Как выяснилось, по указанному адресу в Белгороде они не жили. Против хозяйки дома возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.
В Новооскольском горокруге полицейские проверили общежития двух предприятий. Как оказалось, большинство мигрантов работают на законных основаниях. Однако четверо граждан одной из стран Средней Азии проживали там при отсутствии действующего миграционного учёта. По данному факту проводится проверка.