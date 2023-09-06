Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Рейд белгородской полиции по мигрантам

Членов этнической группы в Белгороде наказали за непостановку на воинский учёт

6 сентября 2023, 15:15
Фото: УМВД России по Белгородской области
Рейд белгородской полиции по мигрантам
Белгородская полиция вновь вышла в рейд по мигрантам. Выяснилось, что некоторые нарушители проживали на территории РФ при отсутствии действующего миграционного учёта, а другие, уже ставшие гражданами РФ, уклонялись от воинского учёта. Подробности сообщили в региональном УМВД.

В Белгородской области полиция, ФСБ и Росгвардия проводят рейды по нарушениям миграционного законодательства и фактам уклонения от воинского учёта. Правоохранители выявили ряд нарушений.

В Белгороде полицейские нашли четверых представителей этнической группы, которые уже стали гражданами России, но не встали на воинский учёт. Их привезли в отдел и привлекли к административной ответственности (ст. 21.5 КоАП РФ — от ста до пятисот рублей штрафа).

Также полиция проверила дом, где были поставлены на учёт иностранцы. Как выяснилось, по указанному адресу в Белгороде они не жили. Против хозяйки дома возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан.

В Новооскольском горокруге полицейские проверили общежития двух предприятий. Как оказалось, большинство мигрантов работают на законных основаниях. Однако четверо граждан одной из стран Средней Азии проживали там при отсутствии действующего миграционного учёта. По данному факту проводится проверка.

С овощного рынка — в военкомат: полиция в Белгороде вышла в миграционный рейд
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцу вынесли приговор за незаконную помощь мигрантамВ России предлагают ввести налог на использование труда мигрантовВ Белгородской области стало больше трудовых мигрантов
#Белгородская область#Мигранты#Патент#Полиция#Нарушения#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Воинский учёт#Новооскольский горокруг
Подпишитесь
«Всё здесь будет в салюте!»: «Белгород в цвету» покажет индивидуальность города
Сегодня, 15:47
Дом на колёсах, прицеп-дача: белгородцы продают транспорт для быстрого переезда
Сегодня, 16:07
«Кто-то скажет: не вовремя». Что думает Гладков о проведении фестиваля в Белгороде?
Сегодня, 13:52
Тебекины закрыли компанию «Белгородский автовокзал»
Сегодня, 15:29
Как будут прятать детей от обстрелов в белгородских школах?
Сегодня, 16:19