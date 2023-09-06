Членов этнической группы в Белгороде наказали за непостановку на воинский учёт

В Белгороде полицейские нашли четверых представителей этнической группы, которые уже стали гражданами России, но не встали на воинский учёт. Их привезли в отдел и привлекли к административной ответственности (ст. 21.5 КоАП РФ — от ста до пятисот рублей штрафа).