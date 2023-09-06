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Большую благотворительную книжную ярмарку анонсировали в Белгороде

Большую благотворительную книжную ярмарку анонсировали в Белгороде

6 сентября 2023, 11:19
Фото: 1MI
Собранные средства пойдут на приобретение подвесных устройств для аппарата Экзарта. Тренажёр помогает детям с ОВЗ, объяснили в организации «Святое Белогорье против детского рака».

В субботу, 9 сентября, с 10:00 до 17:00 на улице Архиерейской, 8 в Белгороде состоится благотворительная книжная ярмарка. Её организатор — «Святое Белогорье против детского рака».

На ярмарке белгородцы смогут приобрести любые книги из 2 тыс. представленных: среди них есть литература по психологии, детективы, романы, книги по кулинарии, детская литература и другое.

Издания в хорошем и отличном состоянии можно приобрести за рекомендованное благотворительное пожертвование. Вход на ярмарку свободный.

На собранные средства организация приобретёт подвесные устройства для аппарата Экзарта в зал ЛФК «Илья Муромец». Тренажёр помогает детям с ограниченными возможностями здоровья снять нагрузку с перегруженных мышц.

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#Белгородская область#Новости Белгорода#Святое Белогорье против детского рака#Белгород#Дети с овз#Александра Склярова#Книжная ярмарка
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