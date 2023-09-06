Большую благотворительную книжную ярмарку анонсировали в Белгороде

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В субботу, 9 сентября, с 10:00 до 17:00 на улице Архиерейской, 8 в Белгороде состоится благотворительная книжная ярмарка. Её организатор — «Святое Белогорье против детского рака».
На ярмарке белгородцы смогут приобрести любые книги из 2 тыс. представленных: среди них есть литература по психологии, детективы, романы, книги по кулинарии, детская литература и другое.
Издания в хорошем и отличном состоянии можно приобрести за рекомендованное благотворительное пожертвование. Вход на ярмарку свободный.
На собранные средства организация приобретёт подвесные устройства для аппарата Экзарта в зал ЛФК «Илья Муромец». Тренажёр помогает детям с ограниченными возможностями здоровья снять нагрузку с перегруженных мышц.