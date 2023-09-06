Более 200 семей работников СГОКа получили помощь от комбината к началу учебного года

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Для детей работников СГОКа ко Дня знаний организовали сказочное представление, на котором побывали более 300 будущих первоклассников. В конце представления каждый ребенок получил подарок — энциклопедию «Чудеса света». Также родителям детей, которые начинают школьное обучение, 1 сентября предприятие предоставило дополнительный к отпуску оплачиваемый день. Эта социальная льгота предусмотрена коллективным договором.
Помощь сотрудникам в подготовке к новому учебному году — неотъемлемая часть социальной программы Стойленского ГОКа, направленной на поддержку института семьи и детства. В нее входит летняя оздоровительная кампанию, во время которой ребята могут отдохнуть в детских лагерях региона, а предприятие компенсирует родителям до 90% затрат.
Все дети сотрудников получают поздравительные новогодние наборы, предприятие устраивает различные семейные культурно-массовые и спортивные мероприятия.