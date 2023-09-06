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Более 200 семей работников СГОКа получили помощь от комбината к началу учебного года

Более 200 семей работников СГОКа получили помощь от комбината к началу учебного года

6 сентября 2023, 09:46
Фото: Стойленский ГОК
В преддверии нового учебного года 206 семей работников Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) — многодетные семьи, одинокие родители, получили материальную поддержку от комбината на приобретение одежды и школьных принадлежностей. На эти цели комбинат направил более 2 млн рублей.

Для детей работников СГОКа ко Дня знаний организовали сказочное представление, на котором побывали более 300 будущих первоклассников. В конце представления каждый ребенок получил подарок — энциклопедию «Чудеса света». Также родителям детей, которые начинают школьное обучение, 1 сентября предприятие предоставило дополнительный к отпуску оплачиваемый день. Эта социальная льгота предусмотрена коллективным договором.

Помощь сотрудникам в подготовке к новому учебному году — неотъемлемая часть социальной программы Стойленского ГОКа, направленной на поддержку института семьи и детства. В нее входит летняя оздоровительная кампанию, во время которой ребята могут отдохнуть в детских лагерях региона, а предприятие компенсирует родителям до 90% затрат.

Все дети сотрудников получают поздравительные новогодние наборы, предприятие устраивает различные семейные культурно-массовые и спортивные мероприятия.

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#Общество#Белгородская область#Подарки#Стойленский ГОК#Помощь#Кристина Семенчук#Семьи
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