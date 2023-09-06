Более 200 семей работников СГОКа получили помощь от комбината к началу учебного года

Помощь сотрудникам в подготовке к новому учебному году — неотъемлемая часть социальной программы Стойленского ГОКа, направленной на поддержку института семьи и детства. В нее входит летняя оздоровительная кампанию, во время которой ребята могут отдохнуть в детских лагерях региона, а предприятие компенсирует родителям до 90% затрат.