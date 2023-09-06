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Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

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Кошка

Бешеную кошку нашли в Белгородской области

6 сентября 2023, 15:01
Фото: 1MI
Кошка
В Ровеньском районе у кошки выявили заболевание бешенством. Это 26-й случай с начала года, сообщили в белгородском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. В аналогичный период прошлого года заболевших особей выявили меньше.

Ещё один случай бешенства зафиксировали в Белгородской области. Положительный результат на вирус был у кошки. Больное животное обнаружили в Ровеньском районе.

Как сообщается, это 26-й случай бешенства в регионе с начала года. Больше всего случаев заболевания было у диких животных. Например, специалисты выявили 11 заболевших лис. Также бешенством заболели девять собак и шесть кошек.

Для сравнения: в прошлом году в указанный период в регионе зафиксировали 22 случая заражения вирусом. Среди кошек и собак больных насчитывалось всего девять.

Напомним, ранее в селе Терехово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Произошло это в начале сентября. Ограничительные мероприятия там будут действовать два месяца.

В Белгородской области вновь ввели карантин из-за бешенства
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#Белгородская область#Животные#Бешенство#Ровеньский район#Белгород#Наталья Корявых
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