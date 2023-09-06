Бешеную кошку нашли в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Ещё один случай бешенства зафиксировали в Белгородской области. Положительный результат на вирус был у кошки. Больное животное обнаружили в Ровеньском районе.
Как сообщается, это 26-й случай бешенства в регионе с начала года. Больше всего случаев заболевания было у диких животных. Например, специалисты выявили 11 заболевших лис. Также бешенством заболели девять собак и шесть кошек.
Для сравнения: в прошлом году в указанный период в регионе зафиксировали 22 случая заражения вирусом. Среди кошек и собак больных насчитывалось всего девять.
Напомним, ранее в селе Терехово Старооскольского округа ввели карантин из-за бешенства. Произошло это в начале сентября. Ограничительные мероприятия там будут действовать два месяца.