Белгородская прокуратура проводит проверку после смерти подростка в ДТП

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Прокуратура Белгородской области анонсировала проведение проверки по факту смерти на дороге 15-летнего подростка. Юного пешехода сбил автомобиль. Несовершеннолетний умер.
ДТП произошло 4 сентября на дороге Белгород — Новый Оскол — Советское — Киселёвка в Новооскольском горокруге. Автомобиль наехал на подростка, несовершеннолетний скончался от полученных травм ещё до приезда скорой помощи.
Прокурору городского округа поручили разобраться в обстоятельствах случившейся с подростком трагедии. Также правоохранители дадут оценку исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. Проведение проверки находится на контроле областной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в аварии в Ракитянском районе погиб мужчина. Он не справился с управлением. Его авто съехало в кювет и врезалось в светофор.